जिला प्रशासन द्वारा 85 दुकानदारों को अतिक्रमण का नोटिस भेजा गया, जिसमें 14 दुकानदार हाईकोर्ट से स्टे ले लिए. अन्य दुकानदारों से एसडीएम विकास कुमार लगातार महीनों से मिलते रहे. व्यवसाई एसडीएम विकास कुमार से शाम 6 बजे तक कार्यालय में मिलते रहे. अधिकारी उन्हें कानून की किताब पढ़ाते रहे. महीनों तक जिला प्रशासन के अधिकारी सभी व्यवसायियों को 'बेहतर बेतिया, सुंदर बेतिया, जाम से मुक्त बेतिया' का पाठ भी पढ़ाते रहे. धीरे-धीरे व्यवसायियों को समझाने में प्रशासन सफल रही. कल एसडीएम विकास कुमार के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में ऐतिहासिक रमना के मीना बजार के 85 दुकानों मकानों में से लगभग 50 दुकान मकान बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया. इतनी बड़ी कार्रवाई में एक भी लाठी नहीं चला. दुकानदारों में इस कार्रवाई को लेकर आक्रोश है, लेकिन जिला प्रशासन ने बेतिया को अतिक्रमण मुक्त करने का संकल्प के साथ अभियान चला रही है.