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इतना बड़ा अ​तिक्रमण विरोधी अभियान और वो भी बड़े आराम से, पश्चिम चंपारण के डीएम तरनजोत सिंह ने कायम की मिसाल

बेतिया में प्रशासन का एक्शन मिसाल बन गया है. बिना लाठीचार्ज के 50 से अधिक दुकानें ध्वस्त की गई है. बेतिया के जिला मजिस्ट्रेट तरनजोत सिंह ने रमना इलाके से अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) विकास कुमार को सौंपी थी.

Written Bydhananjay DwivediEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 28, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:47 AM IST
इतना बड़ा अ​तिक्रमण विरोधी अभियान और वो भी बड़े आराम से, पश्चिम चंपारण के डीएम तरनजोत सिंह ने कायम की मिसाल
Image Credit: पश्चिम चंपारण DM तरनजोत सिंह (जी मीडिया)

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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