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पश्चिम चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट तरनजोत सिंह ने अन्य मजिस्ट्रेटों के लिए एक मिसाल कायम की है. संवेदनशील और विनम्र होने के साथ-साथ आम जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहने वाले बेतिया के DM तरनजोत सिंह ने एक ऐसा काम किया है जो एक बेहतरीन उदाहरण है. बेतिया के रमना इलाके में जिस तरह से अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें लगभग 50 दुकानों और घरों को तोड़ा गया, वह एक मानक बन गया है. बिना एक भी लाठीचार्ज किए रमना मीना बाजार से अतिक्रमण हटाकर, जिला और पुलिस प्रशासन ने कुशल प्रशासक का परिचय दिया है.
बता दें कि पथरी घाट से बरवत सेना तक फोर लेन वाली सड़क बनाने का काम चल रहा है. बेतिया रमना से GMCH तक सड़क चौड़ीकरण नाला निर्माण कार्य में 85 दुकानें प्रभावित हुईं, जिन्हें अतिक्रमण माना गया था. ये दुकानें और ढांचे दशकों से मीना बाजार का हिस्सा थे, इसलिए जिला प्रशासन के लिए इन्हें हटाना एक मुश्किल काम था. सड़क चौड़ीकरण नाला निर्माण, शहर को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने और मरीजों के लिए GMCH तक आसानी से पहुंचने की सुविधा देने के लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल था. ऐसे में अतिक्रमण करने वाले इन 85 दुकानदारों को हटाना जरूरी था. बेतिया के जिला मजिस्ट्रेट तरनजोत सिंह ने रमना इलाके से अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) विकास कुमार को सौंपी.
जिला प्रशासन द्वारा 85 दुकानदारों को अतिक्रमण का नोटिस भेजा गया, जिसमें 14 दुकानदार हाईकोर्ट से स्टे ले लिए. अन्य दुकानदारों से एसडीएम विकास कुमार लगातार महीनों से मिलते रहे. व्यवसाई एसडीएम विकास कुमार से शाम 6 बजे तक कार्यालय में मिलते रहे. अधिकारी उन्हें कानून की किताब पढ़ाते रहे. महीनों तक जिला प्रशासन के अधिकारी सभी व्यवसायियों को 'बेहतर बेतिया, सुंदर बेतिया, जाम से मुक्त बेतिया' का पाठ भी पढ़ाते रहे. धीरे-धीरे व्यवसायियों को समझाने में प्रशासन सफल रही. कल एसडीएम विकास कुमार के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में ऐतिहासिक रमना के मीना बजार के 85 दुकानों मकानों में से लगभग 50 दुकान मकान बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया. इतनी बड़ी कार्रवाई में एक भी लाठी नहीं चला. दुकानदारों में इस कार्रवाई को लेकर आक्रोश है, लेकिन जिला प्रशासन ने बेतिया को अतिक्रमण मुक्त करने का संकल्प के साथ अभियान चला रही है.
जब बेतिया में फोर-लेन वाली सड़क का काम पूरा हो जाएगा और शहर को सुंदर सड़कें और जाम-मुक्त नालियां मिल जाएंगी, तो हर कोई जिला मजिस्ट्रेट तरनजोत सिंह को याद करेगा. जिस तरह से DM ने बिना किसी शक्ति-प्रदर्शन या लाठीचार्ज के अतिक्रमण हटाया, उसे दशकों तक याद रखा जाएगा. अधिकारियों का अच्छा काम अक्सर एक ऐसी स्थायी विरासत बन जाता है जो पीढ़ियों तक कायम रहती है. DM तरनजोत सिंह ने निश्चित रूप से बेतिया में ऐसा ही एक उदाहरण पेश किया है. एक गरिमापूर्ण और शांत स्वभाव वाले DM का बिना लाठीचार्ज किए पचास अतिक्रमणकारियों की दुकानों और घरों को जमींदोज कर देना एक मिसाल बन गया है.