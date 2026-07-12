/पश्चिम चंपारण के दोन क्षेत्र में फूटा जनाक्रोश, 22 गांवों के लोगों ने सड़क-बिजली की मांग को लेकर निकाला कैंडिल मार्च

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West Champaran News: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर प्रखंड के दोन क्षेत्र में वर्षों से सड़क, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित 22 गांवों के लोगों ने अब जनआंदोलन शुरू कर दिया है. हजारों ग्रामीण हाथों में मोमबत्तियां लेकर कैंडिल मार्च में शामिल हुए और सरकार से जल्द विकास कार्य शुरू करने की मांग की. ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के कई दशक बीत जाने के बावजूद उनका इलाका आज भी विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ सका है.
दोन क्षेत्र के 22 गांवों तक आज भी पक्की सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं. सड़क के अभाव में ग्रामीणों को मुख्यालय और बाजार तक पहुंचने के लिए एक ही पहाड़ी नदी को 22 बार पार करना पड़ता है. बरसात के मौसम में नदी उफान पर रहने से पूरा इलाका टापू में बदल जाता है और लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग टूट जाता है. इससे मरीजों, छात्रों और किसानों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ती है.
इन्हीं समस्याओं के विरोध में ग्रामीणों ने कैंडिल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया. प्रदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और विभिन्न संगठनों के लोग भी शामिल हुए. हाथों में मोमबत्तियां और विकास की मांग वाले नारे लेकर लोगों ने सड़क, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की.
ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. कैंडिल मार्च का नेतृत्व बगहा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी जय सिंह ने किया. उन्होंने सरकार से दोन क्षेत्र की उपेक्षा समाप्त कर शीघ्र विकास कार्य शुरू करने और ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की.