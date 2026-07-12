Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH West Champaran
  • /पश्चिम चंपारण के दोन क्षेत्र में फूटा जनाक्रोश, 22 गांवों के लोगों ने सड़क-बिजली की मांग को लेकर निकाला कैंडिल मार्च

पश्चिम चंपारण के दोन क्षेत्र में फूटा जनाक्रोश, 22 गांवों के लोगों ने सड़क-बिजली की मांग को लेकर निकाला कैंडिल मार्च

West Champaran News: पश्चिम चंपारण के रामनगर प्रखंड के दोन क्षेत्र के 22 गांवों में सड़क, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर हजारों ग्रामीणों ने कैंडिल मार्च निकाला. ग्रामीणों ने सरकार से जल्द विकास कार्य शुरू करने की मांग को लेकर चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा.

Written ByIMRAN AZIZ Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 12, 2026, 07:29 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:29 AM IST
पश्चिम चंपारण के दोन क्षेत्र में फूटा जनाक्रोश, 22 गांवों के लोगों ने सड़क-बिजली की मांग को लेकर निकाला कैंडिल मार्च
Image Credit: दोन क्षेत्र के लोगों ने सड़क-बिजली की मांग को लेकर निकाला कैंडिल मार्चSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

IMRAN AZIZ

IMRAN AZIZ

इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मुजफ्फरपुर रेल पुलिस की कार्रवाई: फर्जी रेल टिकट पर यात्रा कर रहे 4 लोग गिरफ्तार
‬Muzaffarpur News53 min ago
2
CM Samrat Choudhary6:06 PM IST
3
Chhotu SinghJul 11
4
womanJul 11
5
siwan policeJul 11