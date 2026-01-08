West Champaran News: मछली का अचार! चौंक गए न... स्वाद लेना है तो बिहार में यहां पधारिए

West Champaran News: बिहार में मछली को बहुत शुभ माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी (नारायणी नदी) की चेपुआ मछली हजारों लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत बन चुकी है. इसका असर जिले के धनहा, बगहा, पिपरासी और ठकराहा जैसे कई गांवों में देखने को मिल रहा है. गंडक नदी किनारे बसे गांवों के मछुआरे रोजाना मछली पकड़ने के लिए जाते हैं. वे ताजी पकड़ी गई मछलियों को सड़क किनारे ढाबों और अचार बनाने वालों को बेचते हैं, जिससे यह रोजगार और आय का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है.

चेपुआ मछली सबसे लोकप्रिय व्यंजन

उत्तरी बिहार से सैकड़ों लोग बगहा से करीब 25 KM दूर स्थित धनहा में मछली फ्राई या भुजा (मुढ़ी) के साथ करी का स्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं. गंडक नदी में पाई जाने वाली चेपुआ मछली यहां के सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है. सड़क के किनारें दोरों तरफ ढाबे लगे हुए हैं, जहां सुबह से शाम तक मछली की बिक्री होती है और हमेशा ही लोगों की भीड़ लगी रहती है. बता दें कि इस मछली क कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता, इसके कांटे को भी लोग बड़े चाव से खाते हैं. मिली जानकारी के अनुसार, चेपुआ मछली के अचार की कीमत प्रतिकिलो 1 हजार से 12 सौ के बीच है.

चेपुआ मछली अधिक पौष्टिक

बता दें कि 2015 में अमेरिकन फूड सोसाइटी, भारत और नेपाल के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, चेपुआ मछली हिलसा मछली से अधिक पौष्टिक पाई गई थी, जो ओमेगा-3, ओमेगा-6, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा से प्रचुर है. इस शोध ने चेपुआ मछली को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है. इस मछली के बारे में यह दावा किया जाता है कि सप्ताह मे दो बार चेपुआ मछली खाने वाले को अलग से फूड सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है.

