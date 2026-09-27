/पश्चिम चंपारण में मसान नदी का कहर: रामनगर के 2 गांव बने टापू, भूखे-प्यासे घरों में कैद ग्रामीण

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Bihar Flood: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर प्रखंड से बाढ़ की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं. यहां गुदगुद्दी पंचायत के हरिहरपुर और उरांव टोला गांव पूरी तरह टापू में तब्दील हो गए हैं. चारों तरफ पानी से घिरे ग्रामीण अपने ही घरों में जल कैदी बनकर रहने को मजबूर हैं. कई घरों में चूल्हा तक नहीं जला है, लिहाजा कई घंटों से लोग भूखे-प्यासे हैं.
पानी से घिरा हरिहरपुर
लगातार भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण हरिहरपुर गांव में पहाड़ी नदी मसान के बाढ़ का पानी फैल गया है. इन दोनों गांवों का संपर्क आसपास के इलाकों से लगभग कट गया है. घरों के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि पानी से घिरे होने के कारण जरूरी सामान लाना भी मुश्किल हो गया है, जबकि दोन में हालात और भी बदतर हो गए हैं.
भूखे-प्यासे ग्रामीणों ने मांगी राहत
बताया जा रहा है कि कई परिवारों के घरों में खाना तक नहीं बना है. ग्रामीण भूखे-प्यासे सरकार और प्रशासन से राहत की मांग कर रहे हैं. यही वजह है कि अब बाढ़ पीड़ित गुस्से में मदद की आस लगाए बैठे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक कोई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा है. हालांकि, मुखिया जरूर मौके पर पहुंचे और राशन वितरण में मदद की.
बांध निर्माण में देरी पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा
वहीं, मसान नदी पर बांध निर्माण में हो रही देरी और गड़बड़ी के कारण हर साल की तरह इस बार भी तबाही मची है. यही वजह है कि बाढ़ पीड़ित एक स्वर में नेताओं को कोस रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते बांध का निर्माण पूरा हो जाता और व्यवस्था दुरुस्त होती, तो उन्हें हर साल इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है.