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पश्चिम चंपारण में मसान नदी का कहर: रामनगर के 2 गांव बने टापू, भूखे-प्यासे घरों में कैद ग्रामीण

Bihar Flood: पश्चिम चंपारण के रामनगर में मसान नदी के बाढ़ के पानी से हरिहरपुर और उरांव टोला गांव टापू में तब्दील हो गए हैं. चारों तरफ पानी से घिरे ग्रामीण घरों में कैद हैं और कई परिवारों के घरों में चूल्हा तक नहीं जला है.

Written ByIMRAN AZIZ Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 27, 2026, 11:52 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 11:52 PM IST
पश्चिम चंपारण में मसान नदी का कहर: रामनगर के 2 गांव बने टापू, भूखे-प्यासे घरों में कैद ग्रामीण
Image Credit: पश्चिम चंपारण में मसान नदी का कहर: रामनगर के 2 गांव बने टापू (zee media)

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IMRAN AZIZ

IMRAN AZIZ

इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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