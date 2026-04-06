West Champaran News: रामनगर में खुलेगा नया पासपोर्ट केंद्र, वाल्मीकि नगर सांसद करेंगे उद्घाटन

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर में नए पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) की स्थापना की जा रही है. वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस केंद्र का भव्य उद्घाटन 13 अप्रैल 2026 को सुबह 11:30 बजे किया जाएगा. उद्घाटन समारोह रामनगर के 'प्रेम जननी संस्कृत उच्च विद्यालय' में आयोजित होगा. इस खास मौके पर वाल्मीकि नगर के माननीय सांसद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे. साथ ही, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना के अधिकारी, भारतीय डाक विभाग के प्रतिनिधि और स्थानीय विधायक भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे. यह केंद्र क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेगा.

इस नए पासपोर्ट सेवा केंद्र को खोलने का मुख्य उद्देश्य वाल्मीकि नगर और उसके आस-पास के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत देना है. अब तक यहाँ के निवासियों को पासपोर्ट बनवाने या उससे जुड़े छोटे-मोटे कामों के लिए लंबी यात्रा कर पटना या अन्य बड़े शहरों के चक्कर लगाने पड़ते थे. इससे न केवल आवेदकों का काफी समय बर्बाद होता था, बल्कि आर्थिक बोझ भी पड़ता था. रामनगर में POPSK शुरू होने से आवेदकों को अब अपने घर के पास ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी. यह केंद्र विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो सेवा-वंचित क्षेत्रों में रहते हैं और जिन्हें सरकारी दफ्तरों तक पहुँचने में कठिनाई होती थी.

रामनगर का यह केंद्र भारत में स्थापित होने वाला 454वां और बिहार का 38वां पासपोर्ट केंद्र होगा. यह केंद्र स्थानीय सब पोस्ट ऑफिस के परिसर में ही संचालित किया जाएगा. यहाँ पासपोर्ट के नए आवेदन, पुराने पासपोर्ट का नवीनीकरण और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (PCC) जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध होंगी. जानकारी के अनुसार, प्रतिदिन कुल 45 पासपोर्ट अपॉइंटमेंट और 5 PCC स्लॉट आवंटित किए जाएंगे. आवेदकों को बस एक बार अपने मूल दस्तावेजों के साथ यहाँ आना होगा, जहाँ उनका बायोमेट्रिक और वेरिफिकेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा. यदि पुलिस रिपोर्ट सही रहती है और आवेदन में कोई कमी नहीं पाई जाती, तो मात्र 5 दिनों के भीतर स्पीड पोस्ट के जरिए पासपोर्ट सीधे आवेदक के पते पर भेज दिया जाएगा.

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रामनगर में इस केंद्र के उद्घाटन के साथ ही बिहार में पासपोर्ट सेवा नेटवर्क के विस्तार का एक बड़ा लक्ष्य पूरा हो जाएगा. इसके साथ ही, बिहार के सभी 40 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अब पासपोर्ट कार्यालय पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं. यह भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसमें वह हर नागरिक तक, चाहे वह अंतिम छोर पर ही क्यों न हो, सरकारी सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना चाहती है. विदेश मंत्रालय ने दूरदराज के क्षेत्रों के लिए कई अन्य पहल भी की हैं, जैसे पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन कैंप. बगहा में भी ऐसे कैंप आयोजित किए जा चुके हैं और 2024 से अब तक बिहार में कुल 17 ऐसे मोबाइल कैंप सफलतापूर्वक चलाए गए हैं.

पिछले दो वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम चंपारण जिले के लोगों में विदेश जाने और पासपोर्ट बनवाने का उत्साह काफी बढ़ा है. साल 2024 में जिले से कुल 21,701 आवेदन मिले थे, जिनमें महिलाओं की संख्या 1,382 थी. साल 2025 में यह आंकड़ा उछलकर 26,730 पर पहुँच गया, जो करीब 23.2% की भारी बढ़ोतरी दिखाता है. इसमें पुरुष आवेदकों की संख्या में 23.6% और महिला आवेदकों में 16.5% की वृद्धि दर्ज की गई है. एक बेहद सकारात्मक बात यह रही कि पिछले साल तीन ट्रांसजेंडर आवेदकों को भी पासपोर्ट जारी किए गए, जो यह साबित करता है कि पासपोर्ट सेवा की नीति पूरी तरह से समावेशी है और समाज के हर वर्ग को समान अवसर दे रही है.

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पासपोर्ट आवेदनों की संख्या और पासपोर्ट जारी करने के मामले में पश्चिम चंपारण जिला पिछले दो सालों से बिहार के टॉप 10 जिलों में बना हुआ है. क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियानों और आउटरीच प्रोग्राम्स का ही नतीजा है कि जिले के निवासियों में अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता के प्रति जागरूकता बढ़ी है. रामनगर में स्थायी केंद्र खुलने से यह रैंकिंग और बेहतर होने की उम्मीद है. यह पहल न केवल पारदर्शी और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण को मजबूती देगी, बल्कि सुशासन और समावेशी विकास के सरकारी संकल्प को भी चरितार्थ करेगी.