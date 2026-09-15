/रामनगर में पटवन को लेकर विवाद बना जानलेवा, फरसा से हमला कर किसान की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

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West Champaran News: पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के जूड़ा पकड़ी गांव में मंगलवार को धान के खेत की सिंचाई को लेकर हुआ विवाद जानलेवा साबित हुआ. पटवन को लेकर पहले मारपीट हुई और फिर फरसा से हमला कर दिया गया. इस हमले में गंभीर रूप से घायल किसान मैनेजर मांझी की इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.
दरअसल, रामनगर के जूड़ा पकड़ी गांव में खेत की सिंचाई के दौरान पानी के बहाव को लेकर विवाद शुरू हुआ. बताया जा रहा है कि परशुराम मांझी खेत बंटाईदारी पर लेकर धान की फसल की सिंचाई करने गए थे. इसी दौरान भगेलू चौधरी ने खेत में पानी का बहाव रोक दिया. जब परशुराम ने इसका विरोध किया तो दोनों के बीच बहस हो गई. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर भगेलू चौधरी ने अपने दो बेटों के साथ मिलकर परशुराम के साथ मारपीट की, जिसके बाद परशुराम वहां से चले गए.
बाद में परशुराम अपने भाई और भतीजों के साथ पिछली मारपीट की शिकायत करने आरोपियों के पास पहुंचे. इस दौरान एक बार फिर विवाद बढ़ गया. आरोप के मुताबिक, भगेलू चौधरी ने अपने बेटे पिंटू चौधरी को उकसाया, जिसके बाद पिंटू ने फरसा से मैनेजर मांझी पर हमला कर दिया. हमले में मैनेजर गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. मृतक मैनेजर मांझी, परशुराम मांझी के भतीजे थे. घटना की सूचना मिलने पर रामनगर SDPO सत्येंद्र राम FSL टीम के साथ मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया.
रामनगर SDPO सत्येंद्र राम ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी भगेलू चौधरी और उसके बेटे पिंटू चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. रामनगर पुलिस ने हत्या की इस घटना की जांच शुरू कर दी है. पुलिस पूरे मामले में आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है और फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है.