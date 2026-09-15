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रामनगर में पटवन को लेकर विवाद बना जानलेवा, फरसा से हमला कर किसान की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

West Champaran News: पश्चिम चंपारण के रामनगर थाना क्षेत्र के जूड़ा पकड़ी गांव में धान के खेत की सिंचाई को लेकर हुए विवाद में किसान मैनेजर मांझी की फरसा से हमला करने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने मामले में मुख्य को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByIMRAN AZIZ Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 15, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 03:21 PM IST
रामनगर में पटवन को लेकर विवाद बना जानलेवा, फरसा से हमला कर किसान की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: रामनगर में पटवन को लेकर विवाद बना जानलेवा, फरसा से हमला कर किसान की हत्या (zee media)

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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