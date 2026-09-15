/रामनगर में पटवन को लेकर विवाद बना जानलेवा, फरसा से हमला कर किसान की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

बाद में परशुराम अपने भाई और भतीजों के साथ पिछली मारपीट की शिकायत करने आरोपियों के पास पहुंचे. इस दौरान एक बार फिर विवाद बढ़ गया. आरोप के मुताबिक, भगेलू चौधरी ने अपने बेटे पिंटू चौधरी को उकसाया, जिसके बाद पिंटू ने फरसा से मैनेजर मांझी पर हमला कर दिया. हमले में मैनेजर गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. मृतक मैनेजर मांझी, परशुराम मांझी के भतीजे थे. घटना की सूचना मिलने पर रामनगर SDPO सत्येंद्र राम FSL टीम के साथ मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया.