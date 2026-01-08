Advertisement
पत्नी ने पति के पास देखा अवैध कट्टा, तो सीधे पुलिस को दी खबर और भिजवा दिया जेल

Bettiah Crime News: बेतिया के मुफ्फसिल थाना अंतर्गत महनागनी गांव सुनीता देवी को अपने पति पर शक हुआ बेड के नीचे वह पीला रंग की बंदूक देखी... फिर वह 112 डायल कर पुलिस को सूचना दिया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 08, 2026, 08:31 PM IST

पत्नी ने पति को कट्टा के साथ कराया गिरफ्तार
पत्नी ने पति को कट्टा के साथ कराया गिरफ्तार

Bettiah News: यह बिहार है अब यहां अपराध का कोई जगह नहीं है. इसकी बानगी बेतिया में देखने को मिली. यहां एक पत्नी ने अपने ही पति को कट्टा के साथ पुलिस से गिरफ्तार करा यह साबित किया है कि अब बिहार में बाहर है. अब यहां अपराध की कोई जगह नहीं है. 

दरअसल, बेतिया के मुफ्फसिल थाना अंतर्गत महनागनी गांव सुनीता देवी को अपने पति पर शक हुआ बेड के नीचे वह पीला रंग की बंदूक देखी... फिर वह 112 डायल कर पुलिस को सूचना दिया. सुनीता ने पुलिस को फोन पर बताया कि उसके पति उसके साथ मारपीट गाली गलौज कर रहे है, लेकिन जब पुलिस सुनीता देवी के घर पहुंची तब सुनीता देवी ने पुलिस को बताया की मेरे पति घर में बिस्तर के नीचे पीला रंग के बंदूक छुपा के रखे हैं. 

इस सूचना पर 112 पुलिस टीम ने मुफ्फसिल थाना को फिर जानकारी दी, तब फिर मुफ्फसिल थानाध्यक्ष दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और फिर पुलिस टीम घर में प्रवेश किया. जांच में पीला रंग का देशी कट्टा बिस्तर के नीचे से पुलिस ने बरामद किया. 

पुलिस ने आरोपी रमेश पासवान को गिरफ्तार किया. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. पत्नी ने ही पति को पुलिस से गिरफ्तार करा जेल भेजवा दिया. महिला ने बताया कि उसका पति बिस्तर के नीचे पीला रंग का बंदूक छुपाया था, जिसे मैं देख ली थी बंदूक अच्छे लोग नहीं रखते है, इसलिए मैं 112 डायल कर पुलिस को जानकारी दी.

सुनीता ने बताया कि पुलिस आयी तो मैं बताया कि मेरे पति रमेश पासवान के पास पीला रंग का बंदूक है. जो बिस्तर के नीचे है, जिसके बाद पुलिस उनको पकड़कर ले गई है. महिला के इस दिलेरी और बहादुरी की चर्चा हो रही है. उसने साबित कर दिया है बिहार में अब अपराध की कोई जगह नहीं है. यह बदलते हुए बिहार की तस्वीर है, जहां महिलाएं भी अपराध के खिलाफ सजग हो गई हैं. 

बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने बताया कि महिला ने दिलेरी पूर्वक अपने ही पति को पुलिस से गिरफ्तार कराया है. महिलाएं भी अपराध को खत्म करने अब सामने आ रही हैं. उन्होंने कहा कि महिला सुनीता देवी ने पुलिस का सहयोग किया और अपराध के बड़े वारदात होने से बचा लिया है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

