Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3103900
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Bettiah News: पलंग के लिए पति ने पत्नी को मार डाला, मायके वालों ने लगाया आरोप, बेतिया पुलिस ने किया गिरफ्तार

Bettiah Dowry Death: बेतिया पुलिस ने पलंग के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी पति को मायके वालों की शिकायत पर गिरफ्तार किया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 09, 2026, 10:32 PM IST

Trending Photos

महज एक पलंग के लिए पति बना जल्लाद
महज एक पलंग के लिए पति बना जल्लाद

Bettiah News: बेतिया में दहेज के दानवों ने एक विवाहिता की निर्मम हत्या कर दी है. पति पर ही पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा है. पुलिस ने हत्या आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. महिला का शव उसके ससुराल से फंदे से लटकता पुलिस ने बरामद किया है. 

मृतक महिला का नाम चंद्रावती देवी बताया जा रहा है, उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, एक की उम्र डेढ़ साल की है, तो दूसरा मात्र तीन महीने का बताया जा रहा है. विवाहिता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पलंग के लिए उसके पति और ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी. 

घटना नौतन थाना अंतर्गत बलुआ गांव की है. यहां तीन साल पहले चंद्रावती देवी की शादी मन्तोश यादव से हुई थी. शादी में लड़की पक्ष के लोगों ने पलंग देने का वादा किया था. पलंग के लिए आए दिन पति पत्नी में पलंग को लेकर विवाद होता था, मारपीट होता था. 

Add Zee News as a Preferred Source

पति पर आरोप है कि रविवार की शाम अपनी पत्नी की हत्या कर दी. हत्या के बाद उसे फंदे से लटका आत्महत्या में तब्दील का भी प्रयास किया. नौतन थाना पुलिस ने मृतक विवाहिता के परिजनों के आवेदन पर पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 

वहीं, घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. एक पलंग के लिए हत्यारे पति ने अपनी पत्नी की जान ले ली है, जिसका एक डेढ़ साल और एक तीन महीना का बेटा भी है. अब उन मासूमों का मां का ममता भी छीन गया है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

यह भी पढ़ें: प्यार, मर्डर और 6 घंटे में गिरफ्तारी: बेतिया पुलिस ने सुलझाया इरफान हत्याकांड

TAGS

Bettiah newsBihar News

Trending news

Bettiah news
Bettiah News: पलंग के लिए पति ने पत्नी को मार डाला, मायके वालों ने लगाया आरोप
betiah police
मदरसा जाने के डर से भागे थे दो भाई, बेतिया एसपी की टीम नेरक्सौल स्टेशन से किया बरामद
Bettiah news
प्यार, मर्डर और 6 घंटे में गिरफ्तारी: बेतिया पुलिस ने सुलझाया इरफान हत्याकांड
aurangabad news
5वीं लड़की खोलेगी राज:4 सहेलियों की मौत के बाद इकलौती चश्मदीद का परिवार गांव से बाहर
Bhojpuri news
तेलुगु फिल्म 'डकैत' में नजर आयेंगे पवन सिंह! मृणाल ठाकुर निभाएंगी लीड रील
SIM box operation
आबादी 2 हजार, कॉल हुए 20 हजार:भालूनी गांव का संदिग्ध कॉलिंग पैटर्न और 500 KM दूर...
Jehanabad news
शादी की थकान...गहनों का बोझ, वर्षा के इरादों के सामने साबित हुआ छोटा, दी परीक्षा
Bagaha News
खेत गए थे परिजन, पीछे से मायके में बेटी ने लगा ली फांसी, 6 महीने पहले हुई थी शादी
Bhagalpur News
सहेलियों के लापता होने के पीछे अनकही कहानी: SSP के बयान से समलैंगिक संबंधों की चर्चा
CM nitish kumar
Opinion:राबड़ी देवी को 'लड़की' बोलकर फंसे नीतीश कुमार, बात व्यक्तिगत हमलों तक पहुंची