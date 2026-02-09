Bettiah News: पलंग के लिए पति ने पत्नी को मार डाला, मायके वालों ने लगाया आरोप, बेतिया पुलिस ने किया गिरफ्तार

Bettiah News: बेतिया में दहेज के दानवों ने एक विवाहिता की निर्मम हत्या कर दी है. पति पर ही पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा है. पुलिस ने हत्या आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. महिला का शव उसके ससुराल से फंदे से लटकता पुलिस ने बरामद किया है.

मृतक महिला का नाम चंद्रावती देवी बताया जा रहा है, उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, एक की उम्र डेढ़ साल की है, तो दूसरा मात्र तीन महीने का बताया जा रहा है. विवाहिता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पलंग के लिए उसके पति और ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी.

घटना नौतन थाना अंतर्गत बलुआ गांव की है. यहां तीन साल पहले चंद्रावती देवी की शादी मन्तोश यादव से हुई थी. शादी में लड़की पक्ष के लोगों ने पलंग देने का वादा किया था. पलंग के लिए आए दिन पति पत्नी में पलंग को लेकर विवाद होता था, मारपीट होता था.

पति पर आरोप है कि रविवार की शाम अपनी पत्नी की हत्या कर दी. हत्या के बाद उसे फंदे से लटका आत्महत्या में तब्दील का भी प्रयास किया. नौतन थाना पुलिस ने मृतक विवाहिता के परिजनों के आवेदन पर पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

वहीं, घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. एक पलंग के लिए हत्यारे पति ने अपनी पत्नी की जान ले ली है, जिसका एक डेढ़ साल और एक तीन महीना का बेटा भी है. अब उन मासूमों का मां का ममता भी छीन गया है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

