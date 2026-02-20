Bagaha News: कातिल पत्नी को आजीवन कारावास और 1 लाख जुर्माना, पति का बयान ही बना पुख्ता सबूत

Bagaha News: बगहा के धनहा थाना क्षेत्र में पति की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी पत्नी नेहा उर्फ नूरजहां को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड नहीं चुकाने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. बिहार में BNS नए कानून के तहत यह दूसरा बड़ा फैसला है जब बगहा ADJ 4 मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने अपना फैसला सुनाया है.

पत्नी ने किया था चाकू से वार

पूरा मामला धनहा थाना कांड संख्या 204/25 से संबंधित है. घटना 23 जून 2025 की रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच की बताई गई है. आरोप के मुताबिक, नेहा ने अपने पति मनोज पर चाकू से हमला किया. गंभीर रूप से घायल मनोज को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मनोज ने इलाज के दौरान बयान दर्ज कराया था, जिसमें उसने पत्नी द्वारा चाकू से वार करने की बात कही थी. इस बयान को अदालत ने महत्वपूर्ण साक्ष्य माना. मृतक की मां ने भी अदालत में बयान दिया कि उनका बेटा खून से लथपथ हालत में दरवाजे पर खड़ा था और मदद मांग रहा था.

प्रयुक्त चाकू भी किया गया पेश

सुनवाई के दौरान पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू भी कोर्ट में प्रस्तुत किया. मृत्यु पूर्व दर्ज बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी न्यायालय को सौंपी गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई पूरी की. करीब 30 दिनों के भीतर आठ गवाहों की गवाही दर्ज कर निर्णय सुनाया गया. इस सम्बन्ध में अपर लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने कहा कि इस फैसले से समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा. मृतक और आरोपी के दो छोटे बच्चे हैं.

रिपोर्ट: इमरान अजीज