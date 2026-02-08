Bagaha News: बगहा में काल बनी तेज रफ्तार; हाईवा और टेंपो की टक्कर में महिला की मौत, बाइक हादसे में एक युवक ने भी गंवाई जान

Bagaha News: बगहा में दो अलग-अलग सड़क हादसों में एक महिला और एक युवक की मौत हो गई, जबकि 7 घायल है. युवक की पहचान अलाउद्दीन अंसारी और महिला की पहचान इतवारी देवी के रूप में की गई है.
Trending Photos
Bagaha News: पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से दो दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. पहली घटना रामनगर के मठिया - खिरिया रोड की है, जहां बारात गए बाइक सवार तीन युवक तेज रफ्तार के कारण भीषण सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए. इस हादसे में अलाउद्दीन अंसारी नामक युवक की मौत हो गईं है, जबकि दो अन्य लोग जख्मी हैं. वहीं, दूसरी घटना भैरोगंज–बगहा मुख्य मार्ग पर सिकटी पुल के समीप हुई की है, जहां तेज रफ्तार हाईबा ट्रक ने एक टेंपो में जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण हादसे में टेंपो सवार एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों का इलाज अनुमंडल अस्पताल में किया जा रहा है.
इतवारी देवी की हादसे में मौत
मृतका की पहचान देवरउवा गांव निवासी अनिल मुखिया की पत्नी इतवारी देवी (40) के रूप में हुई है. अनिल मुखिया अपनी पत्नी के साथ कपरधिक्का गांव से बच्चे का झाड़-फूंक कराकर टेंपो से घर लौट रहे थे. इसी दौरान सिकटी पुल के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार हाईबा ट्रक ने टेंपो में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेंपो सड़क किनारे पलट गया. हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल अनिल मुखिया को भैरोगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया. गंभीर रूप से घायल इतवारी देवी को अनुमंडलीय अस्पताल बगहा ले जाया गया है, जहां चिकित्सक डॉ. एसपी अग्रवाल ने मृत घोषित कर पुलिस को इसकी जानकारी दी.
वाहन चालक मौके से फरार
सूचना मिलते ही रामनगर और भैरोगंज थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर एंबुलेंस के जरिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया गया. पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा. घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है.
रिपोर्ट: इमरान अजीज