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बगहाः लव मैरिज में बेवफाई! पति से मिलने पहुंची रंजना कुमारी तो मिली दुत्कार, नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ी

Bagaha News: महिला की पहचान बगहा-2 प्रखंड के मंगलपुर औसानी पंचायत के वार्ड संख्या-12 निवासी विकास साहनी की पत्नी रंजना कुमारी के रूप में हुई. महिला का कहना है कि एक साल पहले उसने प्रेम-विवाह किया था, लेकिन अब उसका पति साथ रखने से इनकार कर रहा है.

Written ByIMRAN AZIZ Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 03, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:16 AM IST
बगहाः लव मैरिज में बेवफाई! पति से मिलने पहुंची रंजना कुमारी तो मिली दुत्कार, नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ी
Image Credit: पति से नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ी महिला (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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