/बगहाः लव मैरिज में बेवफाई! पति से मिलने पहुंची रंजना कुमारी तो मिली दुत्कार, नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ी

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Bagaha News: बगहा के नवका टोला डुमवलिया इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक महिला मोबाइल टावर पर चढ़ गई. बताया जा रहा है कि पति की कथित बेवफाई से आहत होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई. सूचना मिलते ही पटखौली थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. लोगों के काफी समझाने के बाद महिला टावर से नीचे उतरने को राजी हुई. महिला की पहचान बगहा-2 प्रखंड के मंगलपुर औसानी पंचायत के वार्ड संख्या-12 निवासी विकास साहनी की पत्नी रंजना कुमारी के रूप में हुई.
महिला ने बताया है कि उसका पति विकास और वह, उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद स्थित एक निजी कंपनी में साथ में काम करते थे. इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम-संबंध बने और बाद में दोनों ने पिछले साल ही एक मंदिर में विवाह कर लिया था. पीड़िता रंजना का कहना है कि शादी के कुछ दिनों बाद विकास अपने घर लौट आया और धीरे-धीरे उससे दूरी बनाने लगा. उसने फोन पर बात करना भी बंद कर दिया. जब वह अपनी ससुराल पहुंची तो उससे मारपीट करके भगा दिया गया. इससे नाराज होकर रंजना कुमारी हनुमान मंदिर के पास स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गई.
यह नजारा देखकर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और कुछ देर तक वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की सूचना पर पटखौली थानाध्यक्ष उत्पल कांत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस और स्थानीय लोगों ने धैर्यपूर्वक महिला को समझाकर सुरक्षित नीचे उतारा. बाद में उसे थाना लाया गया.
महिला का आरोप है कि उसका पति किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध में रह रहा है. इस मामले को लेकर पटखौली थानाध्यक्ष उत्पल कांत ने बताया कि महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों के परिजनों को थाने पर बुलाया गया है.