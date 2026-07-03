/बगहाः लव मैरिज में बेवफाई! पति से मिलने पहुंची रंजना कुमारी तो मिली दुत्कार, नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ी

महिला ने बताया है कि उसका पति विकास और वह, उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद स्थित एक निजी कंपनी में साथ में काम करते थे. इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम-संबंध बने और बाद में दोनों ने पिछले साल ही एक मंदिर में विवाह कर लिया था. पीड़िता रंजना का कहना है कि शादी के कुछ दिनों बाद विकास अपने घर लौट आया और धीरे-धीरे उससे दूरी बनाने लगा. उसने फोन पर बात करना भी बंद कर दिया. जब वह अपनी ससुराल पहुंची तो उससे मारपीट करके भगा दिया गया. इससे नाराज होकर रंजना कुमारी हनुमान मंदिर के पास स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गई.