/लोन दिलाने के नाम पर महिलाओं से धोखाधड़ी, रामनगर में पुलिस ने दबोचे 3 ठग, मोबाइल, सिम और कैश बरामद

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West Champaran News: पश्चिम चम्पारण ज़िले के रामनगर एसडीपीओ रागिनी कुमारी के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैंकों से ऋण दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का सफल उद्भेदन किया है. पुलिस ने मौके से तीन शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाइक समेत मोबाइल, एटीएम कार्ड और कई अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं.
दरअसल, रामनगर थाना क्षेत्र में अवैध लॉटरी के बाद ग्रामीण महिलाओं को बैंक से लोन दिलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है. इस ठगी करने वाले गिरोह द्वारा महिलाओं को लोन दिलाने के लिए बैंक में खाता खुलवाया जाता था और फिर महिलाओं की आईडी पर सिम कार्ड निकालकर उनके खातों से पैसा गायब कर दिया जाता था. पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से ठगों में हड़कंप मचा हुआ है.
बताया जा रहा है कि ठगी करने वाले गिरोह के विरुद्ध रामनगर थाना में शिकायत मिलने पर थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने प्राथमिकी दर्ज की. इसके बाद SDPO रागिनी कुमारी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें ठग गिरोह के तीन मास्टरमाइंड ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
खास बात यह है कि गिरफ्तार ठगों के पास से 5 मोबाइल, 10 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, एक बाइक तथा 10,670 रुपये नगद बरामद किए गए हैं. बता दें कि लॉटरी के बाद इस तरह की दूसरी ठगी की को लेकर रामनगर SDPO रागिनी कुमारी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अंजान व्यक्ति को अपना सिम कार्ड, आधार कार्ड, बैंक से संबंधित कोई भी OTP साझा न करें और किसी भी दलाल या ठग के झूठे प्रलोभन से बचें. सरकारी स्तर पर चल रहे सिस्टम में सीधे बैंक प्रबंधन या संबंधित कर्मियों से सटीक जानकारी प्राप्त करने के बाद ही कोई निवेश करें.