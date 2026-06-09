/लोन दिलाने के नाम पर महिलाओं से धोखाधड़ी, रामनगर में पुलिस ने दबोचे 3 ठग, मोबाइल, सिम और कैश बरामद

खास बात यह है कि गिरफ्तार ठगों के पास से 5 मोबाइल, 10 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, एक बाइक तथा 10,670 रुपये नगद बरामद किए गए हैं. बता दें कि लॉटरी के बाद इस तरह की दूसरी ठगी की को लेकर रामनगर SDPO रागिनी कुमारी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अंजान व्यक्ति को अपना सिम कार्ड, आधार कार्ड, बैंक से संबंधित कोई भी OTP साझा न करें और किसी भी दलाल या ठग के झूठे प्रलोभन से बचें. सरकारी स्तर पर चल रहे सिस्टम में सीधे बैंक प्रबंधन या संबंधित कर्मियों से सटीक जानकारी प्राप्त करने के बाद ही कोई निवेश करें.