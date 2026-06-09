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लोन दिलाने के नाम पर महिलाओं से धोखाधड़ी, रामनगर में पुलिस ने दबोचे 3 ठग, मोबाइल, सिम और कैश बरामद

West Champaran News: रामनगर में पुलिस ने बैंकों से लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. SDPO रागिनी कुमारी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में तीन शातिर ठग गिरफ्तार किए गए हैं.

Written ByIMRAN AZIZ Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 09, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:00 AM IST
लोन दिलाने के नाम पर महिलाओं से धोखाधड़ी, रामनगर में पुलिस ने दबोचे 3 ठग, मोबाइल, सिम और कैश बरामद
Image Credit: लोन दिलाने के नाम पर महिलाओं से धोखाधड़ी, रामनगर में पुलिस ने दबोचे 3 ठग, मोबाइल, सिम और कैश बरामद

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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