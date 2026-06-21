/बगहाः नेपाल बॉर्डर पर मनाया गया योग दिवस, SSB DIG हरी प्रकाश के साथ जवानों ने भी किया योगाभ्यास

Bagaha News: बगहा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज (रविवार, 21 जून) को इंडो नेपाल बॉर्डर क्षेत्र में विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं की ओर से योग शिविर का आयोजन कर लोगों को स्वास्थ्य रहने के लिए प्रेरित किया गया. इसी कड़ी में SSB DIG हरी प्रकाश के साथ SP राजेश कुमार और SDM चांदनी कुमारी के अलावा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और जवानों नें भी सुबह 7 बजे से 9 बजे तक दो घंटे का योगाभ्यास किया. 'करें योग, रहें निरोग' संदेश के साथ आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और नियमित योग के महत्व को समझा.