/बगहाः नेपाल बॉर्डर पर मनाया गया योग दिवस, SSB DIG हरी प्रकाश के साथ जवानों ने भी किया योगाभ्यास

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Bagaha News: बगहा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज (रविवार, 21 जून) को इंडो नेपाल बॉर्डर क्षेत्र में विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं की ओर से योग शिविर का आयोजन कर लोगों को स्वास्थ्य रहने के लिए प्रेरित किया गया. इसी कड़ी में SSB DIG हरी प्रकाश के साथ SP राजेश कुमार और SDM चांदनी कुमारी के अलावा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और जवानों नें भी सुबह 7 बजे से 9 बजे तक दो घंटे का योगाभ्यास किया. 'करें योग, रहें निरोग' संदेश के साथ आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और नियमित योग के महत्व को समझा.
दरअसल, दुनियाभर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. लिहाजा, नेपाल सीमा पर स्थित बगहा में भी शहर से लेकर गांव तक योगमय माहौल है. बताया जा रहा है कि बगहा व्यवहार न्यायालय परिसर, मंगलपुर स्थित एसएसबी 21वीं बटालियन मुख्यालय समेत एसएसबी 65वीं वाहिनी मुख्यालय में विशेष योग सत्र आयोजित किए गए. इस दौरान योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया. कार्यक्रम के दौरान योग के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का संदेश दिया गया.
बता दें कि गोरखपुर-बेतिया मुख्य सड़क NH-727 किनारे मंगलपुर स्थित एसएसबी 21वीं बटालियन मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डीआईजी हरिप्रकाश, कमांडेंट तपेश्वर संवित राउत सहित अधिकारियों और जवानों ने सामूहिक योग किया. वहीं, एसएसबी 65वीं वाहिनी मुख्यालय बेतिया में कमांडेंट नंदन सिंह मेहरा के नेतृत्व में अधिकारियों और जवानों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया. बगहा कोर्ट परिसर में भी न्यायाधीशों और न्यायिक कर्मियों ने सामूहिक योग कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया.
सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम “योग फॉर हेल्दी एजिंग” के नाम रखी गई है. इसका उद्देश्य बढ़ती उम्र में लोगों को स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से सशक्त बनाए रखने में योग की भूमिका को रेखांकित किया गया है.