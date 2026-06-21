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बगहाः नेपाल बॉर्डर पर मनाया गया योग दिवस, SSB DIG हरी प्रकाश के साथ जवानों ने भी किया योगाभ्यास

Bagaha News: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम “योग फॉर हेल्दी एजिंग” के नाम रखी गई है. इसका उद्देश्य बढ़ती उम्र में लोगों को स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से सशक्त बनाए रखने में योग की भूमिका को रेखांकित किया गया है.

Written ByIMRAN AZIZ Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 21, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:47 AM IST
बगहाः नेपाल बॉर्डर पर मनाया गया योग दिवस, SSB DIG हरी प्रकाश के साथ जवानों ने भी किया योगाभ्यास
Image Credit: योग दिवस 2026

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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