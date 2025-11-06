Advertisement
बगहा में गरजे योगी आदित्यनाथ, कहा- डबल इंजन सरकार ही बिहार को दे सकती है विकास की रफ्तार

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 06, 2025, 07:57 PM IST

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान से पहले एनडीए का प्रचार चरम पर है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बगहा शहर के बबुई टोला मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया. मैदान में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी. “जय सियाराम”, “भारत माता की जय” और “बुलडोजर बाबा जिंदाबाद” के नारों से पूरा मैदान गूंज उठा. मंच पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही, वाल्मीकिनगर के जेडीयू सांसद सुनील कुमार और पूर्व मंत्री राजेश सिंह भी मौजूद रहे.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने बगहा सदर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राम सिंह और रामनगर से नंदकिशोर राम के पक्ष में वोट मांगे. उन्होंने कहा कि पहले चरण के चुनाव में एनडीए 100 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रहा है और दूसरे चरण में यह बढ़त और मजबूत होगी. योगी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को विकास की राह पर ले जाने के लिए एक बार फिर डबल इंजन की सरकार जरूरी है.

मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में आरजेडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि लालू यादव के शासनकाल में “जंगलराज” था, जब अपहरण और हत्या आम बात थी. योगी ने कहा कि अब लालटेन का युग खत्म हो गया है क्योंकि एलईडी का जमाना है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जो वादा करती है, उसे पूरा भी करती है.

योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा, “लखनऊ में डीजीपी आवास के सामने एक बड़े माफिया की बिल्डिंग को बुलडोजर से गिराया गया और उसी जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाए गए.” उन्होंने कहा कि अपराध और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई ही बीजेपी की पहचान है.

सीएम योगी ने कहा कि समाज में एकता बनाए रखना जरूरी है. उन्होंने कहा, “जब-जब हिन्दू बंटा है, तब-तब कटा है. एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे.” योगी ने लोगों से अपील की कि वे एकजुट होकर कमल के निशान पर वोट करें और बिहार में एनडीए की स्थिर सरकार बनाएं.

बगहा की इस बड़ी सभा में आरजेडी को झटका भी लगा. कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे “बिहार केसरी” रामधनी पहलवान के बेटे और आरजेडी युवा जिलाध्यक्ष पप्पू यादव ने हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली. उनका स्वागत सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने शॉल ओढ़ाकर किया.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है, और उसी तरह माता जानकी का मंदिर भी भव्य रूप ले रहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो कहा, उसे पूरा किया. लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने हमेशा देश की आस्था और विरासत के साथ खिलवाड़ किया है.

योगी ने कहा कि बिहार की जनता को यह समझना होगा कि विकास, सुरक्षा और धार्मिक आस्था को बनाए रखने के लिए एनडीए की सरकार जरूरी है. उन्होंने कहा, “हमारी विरासत को बचाना होगा, वरना आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी.” सभा के अंत में उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनाने की अपील की.

इनपुट- इमरान अजीज

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

