Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2992840
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

लालटेन बेचकर अंधेरा फैलाने वाले आए तो लौट आएगा जंगलराज: योगी आदित्यनाथ

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव 2025 के प्रचार में लौरिया पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कांग्रेस और राजद पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राजद के शासनकाल में बिहार में अंधेरा, अपहरण उद्योग, जातीय नरसंहार और अराजकता चरम पर थी. योगी ने दावा किया कि एनडीए सरकार ने बिहार को जंगलराज से निकालकर सुशासन और विकास की राह पर आगे बढ़ाया.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 07, 2025, 06:26 PM IST

Trending Photos

लालटेन बेचकर अंधेरा फैलाने वाले आए तो लौट आएगा जंगलराज: योगी आदित्यनाथ
लालटेन बेचकर अंधेरा फैलाने वाले आए तो लौट आएगा जंगलराज: योगी आदित्यनाथ

Bihar Chunav 2025: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव प्रचार में शुक्रवार को भी कांग्रेस और राजद को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि राजद के लोग लालटेन लेकर आते थे, केरोसिन बेच देते थे. फिर अंधेरे में डकैती डालते थे. अराजकता पैदा करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है. पशुओं का चारा खाने वाले आपका राशन भी नहीं छोड़ेंगे. यह लोग विकास, गरीब कल्याण की योजनाएं रोक देंगे और फिर से जंगलराज पैदा करेंगे. सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस व राजद के समय में बिहार में 60 से अधिक जातीय नरसंहार हुए थे. अपहरण की 30 हजार से अधिक घटनाएं हुईं. व्यापारी, इंजीनियर, चिकित्सक, बेटियों का लगातार अपहरण होता था. सरकार कार्रवाई की बजाय अपहरणकर्ताओं के सामने नतमस्तक होकर मध्यस्थता की बात करती थी. महागठबंधन में हिम्मत नहीं है कि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर सके. यूपी को देखें, जब वहां माफिया की छाती पर बुलडोजर गड़गड़ाकर चलता है तो उनके आका भी थर-थर कांपते हैं. कांग्रेस, राजद व इनके पार्टनर आमजन की आस्था का अपमान करते हैं, दंगाइयों को प्रश्रय देते हैं, व्यापारियों का सरेआम अपहरण करने वालों और खानदानी माफिया को गले से लगाते हैं. इनकी संवेदना गरीबों के प्रति नहीं, बल्कि माफिया-गुंडों के प्रति है.

सीएम योगी ने लौरिया के विधायक, भाजपा प्रत्याशी व भोजपुरी कलाकार विनय बिहारी के पक्ष में शुक्रवार को जनसभा की और उन्हें फिर से विधानसभा में भेजने की अपील की. सीएम योगी ने मतदाताओं को चेताया कि राजद और कांग्रेस वाले बहकाने आएंगे. जब यह 15 वर्ष सत्ता में थे तो नौजवानों को ठगते थे. नौकरी के बहाने उनकी जमीन हड़प डाली थी. अपहरण उद्योग बन चुका था. नया उद्योग नहीं लगता था. नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपहरण उद्योग बंद हुआ. गुंडागर्दी रोकने पर प्रभावी कदम उठाए गए. विकास कार्यों को तेजी से बढ़ाया गया. अब नए भारत का नया बिहार है. जब बिहार समृद्ध होता है तो भारत समृद्ध होता है. सीएम ने स्वर्णिम बिहार के लिए एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील की.

सीएम योगी ने लोगों से अपील की कि जिन्होंने 2005 के पहले बिहार के जंगलराज, अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार को देखा है, वे वर्तमान पीढ़ी को भी बताएं. अब लालटेन का समय नहीं है. बिहार पीएम मोदी के मार्गदर्शन व नीतीश बाबू के नेतृत्व में एलईडी की दूधिया रोशनी में सुशासन की सुदृढ़ नींव बनाने की ओर अग्रसर हुआ है. एनडीए ने पिछले 20 वर्ष राजद व कांग्रेस के पापों के गड्ढों को भरने, अराजकता-भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने व सुशासन की आधारशिला को सुदृढ़ करने में लगाया. समृद्ध बिहार की नींव पुख्ता करने के लिए प्रदेश बढ़ चुका है, इसलिए एनडीए सरकार बिहार में फिर से आवश्यक है. सीएम योगी ने केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाया और कहा कि पीएम मोदी ने 11 वर्ष में विकास की अनेक योजनाएं चलाईं तो बिहार में भी विकास की हर योजनाएं हैं. कांग्रेस की सरकार के समय में 50 हजार रुपए में सिलेंडर ब्लैक होता था, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढें: जो लोग गुना-भाग कर रहे, उनके सारे हिसाब 14 नवंबर को फेल होंगे: गिरिराज सिंह

सीएम योगी ने कहा कि भोजपुरी की मिठास दुनिया में हर जगह पहुंची है. भोजपुरिया लोगों ने बंजर दीपों को भी उपजाऊ बनाने का कार्य किया है. भोजपुरी संस्कृति जहां भी गई, उस क्षेत्र को उपजाऊ बनाया. बिहार, मैथिली, और भोजपुरी छठ गीतों के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा भी धरा है. उन्हें पद्म पुरस्कार एनडीए सरकार ने ही दिया. सीएम योगी ने कहा कि कलाकार भगवान की अनमोल धरोहर होते हैं. कला का सम्मान होना चाहिए. एनडीए ने भोजपुरी के बड़े कलाकार को लौरिया से मैदान में उतारा है. हमने भी यूपी में भोजपुरी के दो कलाकारों को चुनाव लड़ाया. मैंने गोरखपुर से अपनी संसदीय सीट छोड़कर भोजपुरी कलाकार रवि किशन को दी. भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल यादव को भी हमने आजमगढ़ से सांसद बनवाया था. सुशासन की सुदृढ़ नींव में ही स्वर्णिम बिहार की संकल्पना साकार होगी. लौरियावालों को अर्जुन की तरह एकटक निशाना केवल कमल के फूल पर रखकर ईवीएम बटन दबाना है.

सीएम योगी ने कहा कि एनडीए के समर्थन में पहले चरण में बिहार की माताओं, किसानों, नौजवानों का उत्साह दिखा. बिहार की धरती पर 65 फीसदी मतदान बताता है कि 14 नवंबर को ईवीएम खुलेगी तो फिर एक बार एनडीए सरकार का नारा साकार होगा. सीएम ने कहा कि आज वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं. 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत की स्वाधीनता के लिए नौजवानों के मन में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक चेतना को नया स्वर देने के लिए जिस कृति की रचना की, वंदे मातरम् उसका अमर गीत बन गया. इसे गाते-गाते भारत का नौजवान फांसी के फंदे पर झूल जाता था, लेकिन स्वाधीनता के मंत्र से कभी भटका नहीं.

सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि राम-कृष्ण हुए ही नहीं. पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार आई तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ. मां जानकी भी वहां विराजमान हुई हैं. महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, रैन बसेरा निषादराज व रसोई मां शबरी के नाम पर है. यह सामाजिक न्याय है. सीतामढ़ी में मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

Bihar Vidhansabha Chunav 2025
असम मुख्यमंत्री कुछ भी बोलते हैं, जंगलराज नहीं रोजगार की बात करें: पप्पू यादव
Bihar Vidhansabha Chunav 2025
'वंदे मातरम' कांग्रेस का गीत, भाजपा का इससे कोई मतलब नहीं: राजीव शुक्ला
bihar chunav 2025
“आस्था का मजाक नहीं चलेगा”, निरहुआ ने खेसारी पर साधा निशाना
Yogi Adityanath
महागठबंधन के गढ़ में योगी की हुंकार, बोले- जंगलराज पार्ट-2 को मत आने दीजिए
bihar chunav 2025
'तेजस्वी बाबू! घोटाले से बिहार नहीं चलेगा',बगहा की चुनावी सभा में रवि किशन का हमला
jharkhand jamshedpur news
Jharkhand News: जमशेदपुर में एक ही दिन चोरों ने किया दो जगह हाथ साफ
Bihar Election 2025
पहले चरण में हुए ऐतिहासिक मतदान पर JDU प्रवक्ता का दावा, NDA को मिला जनता का समर्थन
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव के बीच रेलवे का ये बड़ा कदम, 500 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान
bihar chunav 2025
कांग्रेस को नई पीढ़ी पर भरोसा, राहुल गांधी बोले- यहां Gen Z वोट चोरी नहीं होने देगी
bihar chunav 2025
सरकार बनाइए और सरकारी नौकरी पाइए, अररिया में तेजस्वी यादव ने किया वादा