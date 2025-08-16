बारात में युवक को पिस्टल लहराना पड़ा भारी, पुलिस ने वीडियो देखा और भेज दिया जेल
बारात में युवक को पिस्टल लहराना पड़ा भारी, पुलिस ने वीडियो देखा और भेज दिया जेल

Bihar Crime News: बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र में बरात के दौरान डांसर के साथ पिस्टल लहराते युवक का वीडियो वायरल हो गया. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 24 घंटे के भीतर युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस का कहना है कि शादी जैसे आयोजनों में हथियारबाजी कानूनन अपराध है और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 16, 2025, 09:46 AM IST

फाइल फोटो
Bihar Crime News: पश्चिम चंपारण के बेतिया में एक बारात में पिस्टल लहराना एक युवक को महंगा पड़ गया. डांसर के साथ पिस्टल लहराते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस के पास आया. वीडियो देखने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर के जेल भेज दिया. यह मामला मझौलिया क्षेत्र थाना के जौकटिया गांव का है. जहां 13 अगस्त को एक बारात के दौरान शहरयाज नाम का युवक डांसर के साथ ठुमके लगाते हुए हाथ में पिस्टल लहराते हुए दिखा. 

बेतिया के एसपी डॉ. शौर्य सुमन ने वायरल विडियो का संज्ञान लिया और तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया. एसपी के निर्देश पर मझौलिया पुलिस ने जांच शुरू की और 24 घंटे के भीतर ही युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. गिरफ्तारी के दौरान युवक के पास एक रिवाल्वर भी बरामद किया गया है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बारात जैसे आयोजनों में हथियार लहराना न सिर्फ कानूनन अपराध है, बल्कि सामाजिक माहौल को भी बिगाड़ता है. इस तरह की हरकत से दुर्घटना होने की संभावना भी रहती है. यही कारण है कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई की गई और आरोपी को जेल भेज दिया गया है. 

ध्यान रहें कि इससे पहले भी शादियों में अक्सर हथियारबाजी या फायरिंग के मामले सामने आते रहे हैं. कई बार इन लापरवाहियों के चलते बड़ी घटनांए भी घट चुकी हैं. पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी.

इस घटना के बाद इलाके में चर्चा है कि अब लोग बारात और समारोह में हथियारबाजी से पहले कई बार सोचेंगे. वही पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

इनपुट: धनंजय द्विवेदी

Bihar Crime News

