दो बच्चों का बाप रचा रहा था तीसरी शादी, पहली पत्नी पुलिस के साथ पहुंची मंदिर, हवालात पहुंची नई दुल्हन

Bettiah Latest News: बेतिया के दुर्गाबाग मंदिर में दो बच्चों का बाप तीसरी शादी कर रहा था, तभी उसकी पहली पत्नी पुलिस के साथ पहुंच गई. इसके बाद वहां पर जमकर हंगामा हुआ.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 20, 2026, 06:11 PM IST

Bettiah News: बेतिया के दुर्गाबाग मंदिर में तीसरी शादी युवक कर रहा था, तभी पहली पत्नी पुलिस के साथ मंदिर पहुंच गई. मंदिर में खूब हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ. इस बीच पति मंदिर से फरार हो गया. पुलिस ने युवक के बड़े भाई और तीसरी पत्नी को हिरासत में लेकर थाना ले गई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. 

दरअसल, पहली पत्नी अर्चना कुमारी की शादी 2019 में अनिल सहनी से हुआ था. साल 2024 में दोनों के बीच विवाद हो गया और मामला कोर्ट में पहुंच गया. दोनों के शादी से दो बेटे हुए एक मां के पास रहता हैं. दूसरा पिता के पास रहता हैं. साल 2024 के बाद अनिल सहनी ने दूसरी शादी की उसे भी छोड़ दिया. 

अनिल सहनी 20 फरवरी, 2026 दिन शुक्रवार को यानी आज फिर से दुर्गा बाग मंदिर में अनिल सहनी तीसरी शादी कर रहा था. सिंदूर दान की प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी, तभी पहली पत्नी नगर थाना पुलिस के साथ मंदिर पहुंच गई, जहा खूब ड्रामा हुआ. लड़का पक्ष वाले बोल रहे थे कि कोर्ट से डिवोर्स हो गया है तब शादी हो रही थी. 

वहीं, पहली पत्नी पुलिस को बता रही थी कि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है. पुलिस के सामने खूब हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ. पुलिस ने तीसरी पत्नी और लड़के के बड़े भाई को हिरासत में लेकर थाना पहुंची है. 

तीसरी पत्नी पुनीता कुमारी का कहना है कि उसे नहीं पता है उसका नया नवेला दुल्हा पहले से दो शादी कर चुका है. अब पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है. 

बता दें कि पहली पत्नी अर्चना कुमारी मोतिहारी के भवानीपुर जिरात गांव की रहने वाली हैं. पति अनिल कुमार अरेराज मलाई गांव का रहने वाला है. साल 2019 में दोनों की शादी हुई थी. पहली पत्नी का आरोप है कि उसका पति उसके साथ बहुत मारपीट करता था. इसलिए मैं मायके चली गई. मामला कोर्ट में चला गया, मेरे दो बेटे हैं एक छोटा वाला मुझे दिया है और बड़ा वाला बेटा मुझे मेरा पति नहीं दे रहे हैं. मुझे मेरा बड़ा वाला बेटा भी चाहिए.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

