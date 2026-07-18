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जी मीडिया की खबर का असर: गंडक नदी का धंसा बांध देखने पहुंचे अधिकारी, DM की फटकार के बाद जागा विभाग

Bettiah News: बाढ़ और कटाव को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं. खबर के असर और अधिकारियों के गांव पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 18, 2026, 11:32 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:32 PM IST
जी मीडिया की खबर का असर: गंडक नदी का धंसा बांध देखने पहुंचे अधिकारी, DM की फटकार के बाद जागा विभाग
Image Credit: (Z News) बेतिया में ग्रामीणों ने खुद संभाला था मोर्चा, Zee Media पर खबर चलते ही भड़के DMSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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