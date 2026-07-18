/जी मीडिया की खबर का असर: गंडक नदी का धंसा बांध देखने पहुंचे अधिकारी, DM की फटकार के बाद जागा विभाग

पश्चिमी चंपारण के बेतिया में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है. योगापट्टी प्रखंड के सिसवा मंगलपुर गांव में गंडक नदी पर धंसे बांध की खबर को जी मीडिया ने 18 जुलाई, 2026 दिन शनिवार को प्रमुखता से दिखाया था. इसके बाद जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग में हड़कंप मच गया. बेतिया के डीएम तरनजोत सिंह ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए जल संसाधन विभाग के लापरवाह अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई. डीएम की फटकार के बाद आनन-फानन में जूनियर इंजीनियर (JE) विकास कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे.