/जी मीडिया की खबर का असर: गंडक नदी का धंसा बांध देखने पहुंचे अधिकारी, DM की फटकार के बाद जागा विभाग

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पश्चिमी चंपारण के बेतिया में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है. योगापट्टी प्रखंड के सिसवा मंगलपुर गांव में गंडक नदी पर धंसे बांध की खबर को जी मीडिया ने 18 जुलाई, 2026 दिन शनिवार को प्रमुखता से दिखाया था. इसके बाद जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग में हड़कंप मच गया. बेतिया के डीएम तरनजोत सिंह ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए जल संसाधन विभाग के लापरवाह अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई. डीएम की फटकार के बाद आनन-फानन में जूनियर इंजीनियर (JE) विकास कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे.
प्रशासन के भरोसे नहीं रहे ग्रामीण, खुद संभाला था मोर्चा
दरअसल, बेतिया के सिसवा मंगलपुर में गंडक नदी के तेज बहाव की वजह से बांध का एक हिस्सा पिछले 2 दिनों से धंसा हुआ था. ग्रामीणों की तरफ से बार-बार गुहार लगाने के बावजूद जल संसाधन विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सुध लेने नहीं पहुंचा था. बाढ़ के खतरे को भांपते हुए ग्रामीणों ने खुद मोर्चा संभाला और सुबह से ही जियो बैग में मिट्टी-बालू भरकर बांध को बचाने के प्रयास में जुट गए थे.
जी मीडिया ने उठाई आवाज, तो हरकत में आया प्रशासन
ग्रामीणों के इस संघर्ष और विभाग की उदासीनता को जी मीडिया ने दिखाया. खबर चलते ही जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने कड़ा रुख अपनाया और संबंधित अधिकारियों की क्लास लगा दी. डीएम की फटकार के बाद सिसवा मंगलपुर पहुंचे जेई विकास कुमार और उनकी टीम ने धंसे हुए बांध का बारीकी से निरीक्षण किया.
ग्रामीणों ने जी मीडिया का आभार व्यक्त किया
अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि बाढ़ और कटाव को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं. खबर के असर और अधिकारियों के गांव पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और जी मीडिया का आभार व्यक्त किया है.