एक साथ उठी तीन अर्थियां: पंचायत भवन से टकराई तेज रफ्तार बाइक, 2 सगे भाइयों समेत 3 दोस्तों की मौत

West Singhbhum: पश्चिम सिंहभूम के तांतनगर प्रखंड के कोकचो ओपी थाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. इस सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है. जिनमें से दो सगे भाई हैं. तीनों युवक तांतनगर प्रखंड के रायकोला गांव के रहने वाले हैं.

बताया जा रहा है कि रायकोला गांव निवासी सुनील कुंकल के साथ दो भाई चोगो कुंकल और चैतन कुंकल तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार थे और झिंकपानी से तांतनगर के रायकोला गांव की ओर जा रहे थे. इसी दौरान कोकचो ओपी के चिमिसाई गांव में पुराने पंचायत भवन के पास पहुंचते ही घुमावदार सड़क में तेज रफ्तार बाइक का संतुलन बिगड़ गया. बाइक सीधे पुराने पंचायत भवन से टकरा गई. तेज रफ्तार में भवन से हुई बाइक की जोरदार टक्कर से तीनों युवक दूर जा गिरे और बुरी तरह जख्मी हो गए.

घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तीनों गंभीर रूप से घायल युवकों को अस्पताल भेजने की तैयारी करने लगे, लेकिन जब तक एंबुलेंस मौके पर पहुंचती तीनों युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. तीनों युवक की पहचान रायकोला गांव निवासी सुनील कुंकल, चोगो कुंकल और चैतन कुंकल के रूप में की गई है. इनमें से चोगो और चैतन दोनों सगे भाई हैं.

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इस घटना से पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल पसर गया है. बताया जा रहा है कि एक युवक चोगो कुंकल गुजरात से अपने गांव लौट रहा था तो उसका भाई चैतन कुंकल अपने दोस्त सुनील कुंकल के साथ उसे लेने के लिए झिंकपानी पहुंचे थे. झिंकपानी में अपने चोगो को रिसीव करने के बाद तीनों एक बाइक पर सवार होकर वापस रायकोला गांव जा रहे थे. इसी दौरान बीच सड़क में ही तीनों भीषण हादसे का शिकार हो गए.

रिपोर्ट: आनंद प्रियदर्शी

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