Chaibasa Encounter Update: 48 घंटे बाद सारंडा के जंगलों से 17 नक्सलियों के शव बरामद, आज होगा पोस्टमार्टम

Chaibasa News: चाईबासा के सारंडा जंगल से 48 घंटे बाद पुलिस ने 17 नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया है. सभी नक्सलियों के शव का आज चाईबासा पोस्टमार्टम किया जाएगा.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 24, 2026, 10:46 AM IST

Chaibasa News: चाईबासा के सारंडा जंगल से सभी नक्सलियों के शव को 48 घंटे बाद पुलिस ने बरामद कर लिया है.  17 नक्सलियों के शव अपने कब्जे में लिया है. इन नक्सलियों में एक करोड़ का ईनामी पतिराम माझी भी शामिल है. साथ ही, 7 महिला नक्सलियों के शव भी शामिल है. सभी नक्सलियों के शव का आज चाईबासा पोस्टमार्टम किया जाएगा. 6 डॉक्टर की टीम नक्सलियों के शव का पोस्टमार्टम करेगी. साथ ही घटना स्थल पर सुरक्षाबलों का सर्च अभियान जारी है.

सुरक्षाबलों को नक्सलियों के खिलाफ अभियान
बता दें कि नक्सल प्रभावित पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में सुरक्षाबलों को नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है. किरीबुरू थाना क्षेत्र अंतर्गत बीहड़ कुमड़ी और हिंजोदिरी गांव के बीच शुक्रवार (23 जनवरी) सुबह दोबारा हुई मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को मार गई थी. इसके साथ ही इस ऑपरेशन में मारे गए नक्सलियों की कुल संख्या बढ़कर 17 हो गई थी. इससे पहले यानी गुरुवार (22 जनवरी) को सारंडा जंगल में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में एक करोड़ के इनामी माओवादी पतिराम मांझी उर्फ अनल दा समेत 15 नक्सली मारे गए थे.

पतिराम मांझी पर 149 आपराधिक मामले दर्ज
पतिराम मांझी गिरिडीह जिले के पीरटांड थाना क्षेत्र का रहने वाला था. उस पर झारखंड में एक करोड़ रुपये, ओडिशा में एक करोड़ 20 लाख रुपये और एनआईए द्वारा 15 लाख रुपये का इनाम घोषित था. उसके खिलाफ कुल 149 आपराधिक मामले दर्ज थे. सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, साल 2022 से अब तक चाईबासा के कोल्हान और सारंडा क्षेत्र में हुए कई आईईडी विस्फोटों और हिंसक घटनाओं में उसके दस्ते की अहम भूमिका रही है. आईजी साकेत कुमार सिंह ने कहा कि अनल दा के मारे जाने से ओडिशा सीमा से सटे इलाकों में नक्सली गतिविधियों पर निर्णायक असर पड़ेगा.

इनपुट: आईएनएस

