Zee Bihar JharkhandJH West-Singhbhum

Chaibasa News: सारंडा जंगल में मारे गए 17 नक्सलियों की पहचान, करोड़ों का इनामी 'पतिराम मांझी' भी शामिल

Chaibasa News: सारंडा जंगलों में नक्सलियों से मुठभेड़ में सुरक्षाबलों से मुठभेड़ 17 नक्सली मारे गए हैं. सुरक्षाबलों ने मौके से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 25, 2026, 10:50 AM IST

Chaibasa News: सारंडा जंगल में मारे गए 17 नक्सलियों की पहचान, करोड़ों का इनामी 'पतिराम मांझी' भी शामिल (फाइल फोटो)
Chaibasa News: सारंडा जंगल में मारे गए 17 नक्सलियों की पहचान, करोड़ों का इनामी 'पतिराम मांझी' भी शामिल (फाइल फोटो)

Chaibasa News: चाईबासा के सारंडा जंगलों में 22 और 23 जनवरी को नक्सलियों के साथ सुरक्षाबलों को मुठभेड़ में बड़ी सफलता मिली है. ऑपरेशन मेगा बुरु के तहत मुठभेड़ में अबतक कुल 17 नक्सलियों के शव को बरामद किया गया है. साथ ही, सर्च ऑपरेशन भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरादम किया गया है. बता दें कि पिछले तीन वर्षों में अब तक 183 नक्सलियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है.

चाईबासा में मारे गए 17 नक्सलियों के शवों का पोस्टमार्टम हो गया है. 6 मैजिस्ट्रेट की टीम के निगरानी में 16 डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया.
पोस्टमार्टम के बाद परिजन अस्पताल पहुंच रहे है. सारंडा के जंगलों में अभी भी ऑपरेशन मेगाबुरु जारी है. इनामी नक्सली नेता मिसिर बेसरा पुलिस के निशाने पर है.

17 नक्सलियों की हुई पहचान-

1. अनल उर्फ पतिराम मांझी (CCM) -1 करोड़ ईनामी (झारखण्ड), 1 करोड़ 20 लाख ईनामी (उड़ीसा), 15 लाख ईनामी (एन०आई०ए०). (कुल कांड-149), सा० झरहा, थाना पीरटांड, जिला गिरडीह, झारखंड.

2. अनमोल उर्फ सुशांत (BJSAC)-25 लाख ईनामी (झारखण्ड), 65 लाख ईनामी (उड़ीसा), (कुल कांड-149) पता-ग्राम बंसी टोला, थाना नावाडीह, जिला बोकारो, झारखण्ड.

3. अमित मुण्डा (RCM) 15 लाख ईनामी (झारखण्ड), 43 लाख ईनामी (उड़ीसा), 04 लाख ईनामी (एन०आई०ए०), (कुल कांड-96), पता-ग्राम तमराना, थाना तमाड़, जिला-रांची.

4. पिन्टु लोहरा (SZC)-05 लाख ईनामी (झारखण्ड) (कुल कांड-47), पता-बारीसालडीह, थाना सोनाहातू जिला रांची, झारखंड .

5. लालजीत उर्फ लालु (SZC)-05 लाख ईनामी (झारखण्ड), पता-धारणादिरी, थाना-किरीबुरू, जिला-चाईबासा.

6. समीर सोरेन (SZC)- (कुल कांड-06), 05 लाख ईनामी (झारखण्ड), पिता सबन उर्फ समय सोरेन, पता खाजूखैनियाइन्दकुदी, थाना बड़ीकुल जिला बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल.

7. रापा उर्फ पावेल (SZC)- (कुल कांड-24), 32 लाख ईनामी (उड़ीसा), पिता सुखराम मुण्डा सा० टोटकोई थाना केबलांग जिला सुंदरगढ़, उड़ीसा.

8. राजेश मुण्डा (ACM), (कुल कांड-14), पता-ग्राम माईलपिडी, थाना अड़की, जिला-खूंटी.

9. बुलबुल अलदा (ACM). (कुल कांड-08), पता-ग्राम ईलीगढ़ा, थाना तांतनगर, जि० चाईबासा .

10. बबिता (ACM), (कुल कांड-16), पता-कोरर्रा, थाना कुचाई, जि० सरायकेला.

11. पुर्णिमा (ACM) (कुल कांड-05). पता-ईचागोडा, थाना गोईकेरा, जिला चाईबासा .

12. सुरजमुनी (Cadre)- (कुल कांड-11), 01 लाख ईनामी (झारखण्ड), पता रेंगड़ाहातु थाना टोन्टो, जिला चाईबासा .

13. जोंगा (Cadre)- (कुल कांड-01), पत्ता-बोईपाई ससांग, थाना गोईलकेरा, जिला चाईबासा .

14. सोमबारी पूर्ति (Cadre) (कुल कांड-04), पता कसीजाउ थाना गोईलकेरा, जिला चाईबासा .

15. सोमा होनहागा (कैडर).

16. मुक्ति होनहागा (Cadre) .

17. सरिता (Cadre).

रिपोर्ट: कामरान जलीली

