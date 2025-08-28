Chakradharpur News: चक्रधरपुर रेल मंडल में फिर ट्रेन हादसा, बंडामुंडा में बेपटरी हुई मालगाड़ी
Chakradharpur News: चक्रधरपुर रेल मंडल में फिर ट्रेन हादसा, बंडामुंडा में बेपटरी हुई मालगाड़ी

Train Accident: चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा केपी केबिन के पास बुधवार (27 अगस्त) की रात को एक मालगाड़ी के दो डिब्बे बेपटरी हो गए. एक के बाद करके लगातार हो रहे हादसों ने चक्रधरपुर रेल मंडल पर रेल यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 28, 2025, 10:39 AM IST

चक्रधरपुर रेल मंडल में फिर ट्रेन हादसा
चक्रधरपुर रेल मंडल में फिर ट्रेन हादसा

Chakradharpur Train Accident: चक्रधरपुर रेल मंडल में रेल हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. बुधवार रात एक और रेल दुर्घटना सामने आई है, जब रेल मंडल के बंडामुंडा केपी केबिन के पास किलोमीटर संख्या 405/22 पर एक मालगाड़ी के दो डिब्बे बेपटरी हो गए. यह हादसा रात करीब साढ़े 8 बजे के करीब हुआ था. हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया. बंडामुंडा रेलवे करेज एंड वैगन विभाग तथा इंजीनियरिंग की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं मरम्मती कार्य युद्धस्तर पर शुरू किया गया. 

जानकारी के मुताबिक, हादसे का शिकार हुई मालगाड़ी खाली थी और बंडामुंडा यार्ड से बिसरा की ओर निकल रही थी. मुख्य डाउन मेन लाइन पर हुई इस घटना से मुंबई-हावड़ा रेल मार्ग पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ. हालांकि, रेलवे ने यात्रियों की परेशानी को देखते हुए तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की. पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस, समलेश्वरी एक्सप्रेस, मुंबई-हावड़ा मेल समेत कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को नव-निर्मित डाउन लाइन से गंतव्य मार्ग की ओर रवाना किया गया.

मालगाड़ी के बेपटरी डिब्बों को हटाने और रेल पटरी को मरम्मत करने का कार्य पूरी रात चला. गुरुवार (28 अगस्त) सुबह भी कार्य जारी रहा. हादसे के चलते यात्रियों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन समय पर की गई वैकल्पिक व्यवस्था से कोई बड़ा संकट नहीं हुआ. बहरहाल चक्रधरपुर रेल मंडल में लगातार हो रहे हादसों ने रेल यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

रिपोर्ट- आनंद प्रियदर्शी

