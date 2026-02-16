चक्रधरपुर में 'खूनी मांझा' का तांडव: रेलवे ओवरब्रिज पर मां-बेटी का गला रेता, चेहरे पर आए गहरे जख्म; तमाशबीन बना रहा प्रशासन!

चक्रधरपुर में रेलवे ओवरब्रिज पर तेज मांझे की चपेट में आने से मां-बेटी लहूलुहान. पत्रकार ने अस्पताल पहुंचाया. प्रतिबंधित मांझे पर रोक की मांग.
चक्रधरपुर: शहर का सबसे व्यस्त रेलवे ओवरब्रिज रविवार शाम एक खौफनाक मंजर का गवाह बना. यहाँ पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रतिबंधित और तेज धारदार मांझा एक 'मौत का फंदा' बनकर स्कूटी सवार मां-बेटी पर काल बनकर टूटा. इस दर्दनाक हादसे में मां का गला बुरी तरह कट गया है, जबकि बेटी का चेहरा लहूलुहान हो गया.
1. गले में फंसा धागा और बहने लगा खून का फव्वारा
ईस्ट कॉलोनी निवासी बसंती मार्डी अपनी बेटी अनुप्रिया टुडू के साथ स्कूटी से बड़ी बाजार जा रही थीं. शाम करीब 5 बजे जैसे ही वे ओवरब्रिज पर पहुंचीं, हवा में लहराता हुआ तेज मांझा बसंती के गले में लिपट गया. इससे पहले कि वे कुछ समझ पातीं, मांझे ने उनके गले को कई जगह से रेत दिया. अपनी मां को बचाने की कोशिश में बेटी अनुप्रिया भी मांझे की चपेट में आ गई, जिससे उसकी आंख, नाक और गाल पर गहरे जख्म हो गए.
2. मानवता शर्मसार: लोग गुजरते रहे, पत्रकार ने पहुंचाया अस्पताल
हादसे के बाद मां-बेटी सड़क पर तड़पती रहीं, खून बहता रहा, लेकिन व्यस्त सड़क पर कोई भी मदद के लिए नहीं रुका. इसी दौरान पत्रकार प्रताप प्रमाणिक वहां से गुजरे और उन्होंने तत्परता दिखाते हुए दोनों को अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद बसंती की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जमशेदपुर रेफर कर दिया गया है.
3. कब जागेगा प्रशासन? जनता में भारी आक्रोश
चक्रधरपुर की जनता अब सवाल पूछ रही है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? प्रतिबंधित चाइनीज और तेज धार वाले मांझे की बिक्री शहर में धड़ल्ले से हो रही है, लेकिन वन विभाग और स्थानीय पुलिस खामोश है. लोगों ने मांग की है कि ऐसे जानलेवा धागे बेचने वाले दुकानदारों और पतंगबाजों पर सख्त कानूनी कार्रवाई (FIR) की जाए.
रिपोर्ट: आनंद प्रियदर्शी