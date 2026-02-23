Chaibasa News: मतदान से पहले चाईबासा में बवाल, BJP-JMM समर्थकों में मारपीट; पैसे बांटकर वोट खरीदने के आरोप-प्रत्यारोप

Chaibasa News: चाईबासा नगर परिषद चुनाव से ठीक पहले चाईबासा शहर में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है. बीती रात करीब 11 बजे छोटा नीमड़ीह वार्ड संख्या 17 स्थित शनि मंदिर के पास भाजपा समर्थित प्रत्याशी के समर्थक पवन शर्मा और झामुमो समर्थित प्रत्याशी नितिन प्रकाश के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई. इस घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

क्या है पूरा मामला?

झामुमो समर्थकों का आरोप है कि भाजपा समर्थित प्रत्याशी के समर्थक पवन शर्मा द्वारा चाईबासा छोटा निम्डीह इलाके में मतदाताओं को पैसे बांटकर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी. झामुमो समर्थित प्रत्याशी नितिन प्रकाश के समर्थक राहुल तिवारी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि छोटा नीमडीह में मतदाताओं को पैसे देकर वोट खरीदे जा रहे हैं. सूचना के आधार पर वे झामुमो समर्थित प्रत्याशी नितिन प्रकाश और जय गिरी समेत अन्य समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे.

उनका दावा है कि पवन शर्मा को कथित रूप से पैसे बांटते हुए पकड़ा गया. हालांकि इस दौरान कथित रुप से एक युवक पैसों से भरी थैली लेकर वहां से फरार हो गया. इसी बीच दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच तीखी बहस के बाद मारपीट शुरू हो गई. घटना स्थल में मौजूद कुछ महिलाओं ने भी कहा है कि उन्होंने मतदाताओं को पवन शर्मा द्वारा पैसे बांटते हुए देखा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए आज होगा मतदान, 6,000 उम्मीदवारों की दांव पर किस्मत

थाने पहुंचा मामला

घटना की सूचना चुनाव आयोग को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के बीच चल रहे लड़ाई झगड़े को शांत कराया. इधर मारपीट के बस सबसे पहले पवन शर्मा चाईबासा सदर थाना पहुंचे और उन्होंने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नितिन प्रकाश, उनके समर्थक राहुल तिवारी, जय गिरी समेत अन्य झामुमो समर्थकों पर मारपीट का मामला दर्ज कराया है.

इसके बाद राहुल तिवारी ने भी थाना पहुंचकर भाजपा समर्थक पवन शर्मा पर मतदाताओं को पैसे बांटकर चुनाव प्रभावित करने का मामला दर्ज किया. वहीं, पवन शर्मा ने अपने ऊपर लगे पैसों के वितरण के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि यह उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश है और झूठे आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक रंजिश में उन्हें जान से मारने की धमकी दी गयी है.

शहर में बढ़ा तनाव

घटना के बाद चाईबासा में दोनों दलों के समर्थकों के बीच तनाव का माहौल देखा जा रहा है. मतदान से ठीक पहले देर रात हुई इस घटना ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है. पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है.

रिपोर्ट: आनंद प्रियदर्शी