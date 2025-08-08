Chakradharpur News: चक्रधरपुर में टला बड़ा रेल हादसा, रेल लाइन के टुकड़े से टकराई दुरंतो एक्सप्रेस, इंजन छतिग्रस्त
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2871993
Zee Bihar JharkhandJH West-Singhbhum

Chakradharpur News: चक्रधरपुर में टला बड़ा रेल हादसा, रेल लाइन के टुकड़े से टकराई दुरंतो एक्सप्रेस, इंजन छतिग्रस्त

Duronto Express Train Accident: महादेवशाल रेलवे स्टेशन के पास पटरी बदलने का काम चल रहा था. रेलकर्मी करीब 6 मीटर लंबे रेल के टुकड़े को अप लाइन से डाउन लाइन लेकर जा रहे थे. इसी दौरान दुरंतो एक्सप्रेस आ गई और उस रेल के टुकड़े से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रेल का टुकड़ा उछल कर रेलवे प्लेटफार्म पर जाकर गिरा. वहीं ट्रेन का इंजन बुरी तरह से छतिग्रस्त हो गया.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 08, 2025, 10:40 AM IST

Trending Photos

दुरंतो एक्सप्रेस बाल-बाल बची
दुरंतो एक्सप्रेस बाल-बाल बची

Duronto Express Train Accident: झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गई. यहां चक्रधरपुर रेल मंडल के महादेवशाल रेलवे स्टेशन के पास दुरंतो एक्सप्रेस करीब 6 मीटर लंबे एक रेल लाइन के टुकड़े से टकरा गई. जिसके कारण दुरंतो एक्सप्रेस के इंजन का कैटल गार्ड क्षतिग्रस्त हो गया. घटना महादेवशाल मंदिर के पास गुरूवार की सुबह करीब 11 बजकर 15 मिनट पर हुआ है. बताया जा रहा है की रेल कर्मी रेल पटरी पर मरम्मत का कार्य कर रहे थे. रेल लाइन के 6 मीटर लम्बे भारी भरकम टुकड़े को रेलकर्मी अप से डाउन लाइन में लेकर जा रहे थे. इसी दौरान अचानक दुरंतो ट्रेन तेज रफ़्तार में पटरी पर आ गयी, ट्रेन को देख रेल कर्मी अपनी जान बचाने के लिए रेल लाइन के टुकड़े को पटरी पर छोड़ कर भाग गए.

दुरंतो एक्सप्रेस के इंजन ने तेज रफ़्तार में पटरी पर पड़ी रेल लाइन के टुकड़े को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रेल लाइन ला छह मीटर लंबा भारी भरकम टुकड़ा हवा में उछल कर अप प्लेटफार्म में यात्रियों के बैठने के लिए बनायी गयी बेंच पर जा गिरा. गनीमत रही कि वहां कोई मौजूद नहीं था. वर्ना रेल टुकड़े की चपेट में आने पर किसी की जान भी जा सकती थी. बहारहाल रेल लाइन के इंजन के केटल गार्ड से टकराने के कारण यह एक बड़ा रेल हादसा टल गया. अगर पटरी पर पड़ी रेल लाइन के ऊपर ट्रेन के पहिये चढ़ जाते तो बड़ा रेल हादसा हो सकता था, जिसमें बड़ा जानमाल का नुकसान हो जाता.  

ये भी पढ़ें- 

इधर घटना के बाद दुरंतो एक्सप्रेस के चालक दल ने ट्रेन रोक दी. टक्कर से इंजन के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ हो गया था. करीब आधे घंटे ट्रेन रुकी रही. पीछे चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस को गोइलकेरा में रोकना पड़ा. बताया जा रहा है कि रेलकर्मियों द्वारा महादेवशाल मंदिर के पास मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा था. लेकिन ट्रेन के अचानक आ जाने की स्थिति में सुरक्षा के लिए प्रतिनियुक्त प्रोटेक्शन टीम निर्धारित दूरी पर नहीं थी. जिससे वहां रेल टुकड़े को शिफ्ट कर रहे रेलकर्मियों को ट्रेन के आने का पता नहीं चल पाया और न ही ट्रेन को कार्यस्थल से पहले रोका जा सका.

ये भी पढ़ें- 

रेलवे के इस लापरवाही महादेवशाल में एक बड़ा रेल हादसा हो सकता था. बता दें की श्रावणी मास में महादेवशाल मंदिर में होने वाली भीड़ के कारण अभी सभी ट्रेनों को मंदिर के पास नियंत्रित गति से पार कराया जा रहा है. जिसके चलते ट्रेन अपनी फुल स्पीड में नहीं थी. जिसके कारण बड़ी घटना टल गयी. लेकिन रेल लाइन के टुकड़े से टकराने के कारण दुरंतो एक्सप्रेस में लगे इंजन का कैटल गार्ड लगभग टूट चुका था. जिसके बाद दोपहर तक़रीबन एक बजे ट्रेन के राउरकेला पहुँचने पर दुरंतो एक्सप्रेस के इंजन को ही बदलना पड़ा. इसके बाद ट्रेन आगे के लिए रवाना हो गयी.

रिपोर्ट- आनंद

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Duronto ExpressChakradharpur news

Trending news

patna news
पटना में बैंगन 50 रुपए KG,सब्जियों के दाम ने बढ़ाया महिलाओं का टेंशन! जब हो रही खाली
Jehanabad news
जहानाबाद के DSP संजीव कुमार के ठिकानों पर छापेमारी, अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप
Bihar Chuanv 2025
Bihar Chunav 2025 LIVE: अमित शाह आज आ रहे बिहार, राहुल-तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा की तारीख घोषित
amit shah
क्या अमित शाह अब उप-प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? बिहार दौरे से मिल रहे हैं संकेत
Khesari Lal Yadav
रक्षाबंधन को बनाइए खास, पाइए 'बहिनी के प्यार', लोगों का दिल छू रहा खेसारी का ये गाना
Shravani mela 2025
देवघर में 52.95 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण, समापन तक 65 लाख से पार का अनुमान
amit shah
Amit Shah Bihar Visit LIVE Update: सीतामढ़ी में सीता मंदिर का शिलान्यास आज, अमित शाह रखेंगे आधारशिला
patna news
Patna Fire: मकान के बेसमेंट में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने पाया काबू
Rahul Gandhi
राहुल गांधी की 'वोट अधिकार यात्रा' की नई तारीख घोषित, तेजस्वी यादव भी होंगे साथ
Khunti news
खूंटी में रुला रहीं महंगी सब्जियां, तो अंडा-बॉयलर से मिल रही राहत, चेक कीजिए रेट
;