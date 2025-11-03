Ghatshila: बेटे को जिताने में चंपई सोरेन ने लगाया एड़ी-चोटी का जोर, मुंडा समाज संग की बैठक

Ghatshila Assembly Seat: घाटशिला विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव होना है. अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को जिताने के लिए पूर्व सीएम चंपई सोरेन काफी मेहनत कर रहे हैं. वे हर वो कोशिश कर रहे हैं, जिससे आदिवासी समाज को अपने बेटे के पक्ष में गोलबंद कर सकें. इसी कड़ी में घाटशिला विधान सभा क्षेत्र के घाटशिला प्रखंड के दामपाड़ा क्षेत्र के भादुआ गांव स्थित फुटबॉल मैदान में आदिवासी भूमिज-मुंडा समाज का मिलन समारोह ग्राम प्रधान जितेन मानकी की अध्यक्षता की गई. इसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन, आदिवासी भूमिज-मुंडा समाज के जिला सचिव जुगल सिंह सरदार, सरदार वाहिनी के जिलाध्यक्ष रणजीत सिंह, जिप सदस्य कुसुम पूर्ति, देवयानी मुर्मू, निशा सोरेन आदि शामिल हुए. गंगा नारायण सिंह के वंशज और सिदो-कान्हू के वंशजों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया.

इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि दामपाड़ा क्षेत्र शहीदों की धरती है. उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा, रघुनाथ सिंह, गंगा नारायण सिंह, जगन्नाथ सिंह और सिदो-कान्हू को नमन करते हुए कहा कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए इन वीरों ने बलिदान दिया. तब जाकर झारखंड राज्य का गठन संभव हुआ. उन्होंने कहा कि आज झारखंड की स्थिति किसी से छिपी नहीं है. आदिवासी और मूलवासी अपने हक और अधिकारों से वंचित हैं. झामुमो सरकार के छह साल बीत जाने के बाद भी झाटीझरना सड़क नहीं बनी.

चंपई सोरेन ने आगे कहा कि यदि भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन विजयी होते हैं, तो शहीदों की स्मृति में इस क्षेत्र में एक स्मारक पार्क बनाया जायेगा. विकास की दिशा में ठोस कदम उठाये जायेंगे. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि झामुमो-कांग्रेस राजद की सरकार ने जनता को भ्रमित करने का काम किया है. अब समय आ गया है कि जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे. उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड की वर्तमान सरकार लाठी-डंडे की सरकार है. भोगनाडीह में सिदो-कान्हू के वंशजों पर और चाईबासा में आंदोलनरत आदिवासियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग किया गया, इन सबका हिसाब चुकाना होगा.

रिपोर्ट: रणधीर सिंह