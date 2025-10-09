Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2955013
Zee Bihar JharkhandJH West-Singhbhum

अमित शाह टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झारखंड HC से राहत, संज्ञान लेने और समन जारी करने का आदेश रद्द

Jharkhand News: अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झारखंड HC से राहत मिली है. मामला साल 2018 के कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी के उस बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को हत्यारा कहकर संबोधित किया था.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 09, 2025, 09:00 PM IST

Trending Photos

अमित शाह टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झारखंड HC से राहत
अमित शाह टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झारखंड HC से राहत

Jharkhand News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तात्कालिक तौर पर कानूनी राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से उनके खिलाफ संज्ञान लेने और समन जारी करने के आदेश को रद्द कर दिया है. जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की पीठ ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को यह आदेश पारित करते हुए मामले को पुनर्विचार के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया. पीठ ने कहा कि सीनियर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लेने का आदेश सत्र न्यायालय के आदेश से प्रभावित होकर पारित किया था. 

अमित शाह को हत्यारा कहकर किया था संबोधित 
मामला वर्ष 2018 के कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी के उस बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को हत्यारा कहकर संबोधित किया था. इस बयान के बाद चाईबासा निवासी भाजपा नेता प्रताप कटियार ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया था कि राहुल गांधी ने कहा था, 'कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता. कांग्रेसजन किसी हत्यारे को अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते, यह सिर्फ भाजपा में संभव है. 

यह भी पढ़ें: सोरेन सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जानें क्या है सारंडा वन क्षेत्र का मामला

Add Zee News as a Preferred Source

राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत
इस मामले में अप्रैल 2022 में अदालत ने जमानती वारंट और फरवरी 2024 में गैर-जमानती वारंट जारी किया था. राहुल गांधी ने पेशी से छूट के लिए सीआरपीसी की धारा 205 के तहत आवेदन दिया था, जिसे चाईबासा कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने उन्हें कुछ समय तक राहत दी थी और इसके बाद यह याचिका मार्च 2024 में निस्तारित कर दी गई थी. बाद में चाईबासा कोर्ट ने 22 मई 2025 को दोबारा गैर-जमानती वारंट जारी किया. इसके बाद राहुल गांधी ने 6 अगस्त 2025 को कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज कराई, जहां उन्हें सशर्त जमानत दी गई थी. इस बीच उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट के संज्ञान लेने और समन जारी करने को एक बार फिर चुनौती दी, जिसपर गुरुवार को उन्हें राहत मिली है.

-आईएएनएस

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Rahul Gandhiamit shah

Trending news

Rahul Gandhi
अमित शाह टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झारखंड HC से मिली राहत
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव में करीब 8.5 लाख चुनाव अधिकारी तैनात
Amrapali Dubey
धमाल मचाने को तैयार फिल्म 'साइकिल वाली दीदी', आम्रपाली दुबे ने शेयर किया पोस्टर
bihar chunav 2025
ब्रह्मपुर का सांस्कृतिक-ऐतिहासिक पक्ष रोचक, बाहरी उम्मीदवारों को नकार देती हैं जनता!
Prashant Kishor
प्रशांत किशोर ने 40 सीटें महिलाओं को देने का किया था वादा, पहली लिस्ट में केवल तीन
Jharkhand Crime News
Jharkhand News: जादू-टोना के शक में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या
bihar chunav 2025
गदहा चाहे कितने कोशिश कर ले ओकर सिर पर सींग नहीं निकल सकता: जीतनराम मांझी
Dhanbad SSC CGL exam fraud case
धनबाद SSC CGL परीक्षा फर्जीवाड़ा में परीक्षा केंद्र संचालक गिरफ्तार
Chirag Paswan
मान गए चिराग और मांझी! 13 अक्टूबर को एनडीए जारी कर सकता है ज्वाइंट लिस्ट
Nityanand Rai
'हमारी मुस्कान बता रही है कि सब कुछ ठीक है', चिराग से मिलने के बाद बोले नित्यानंद