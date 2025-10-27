Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2976717
Zee Bihar JharkhandJH West-Singhbhum

Jharkhand Crime: झारखंड में रेप के आरोपी की मॉब लिंचिंग, लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला

West Singhbhum Crime News: पश्चिम सिंहभूम जिले के देवमबीर गांव से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है. यहां लोगों ने एक युवक पर रेप का आरोप लगाकर उसे इतना पीटा कि उसकी जान चली गई. पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 27, 2025, 07:39 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Jharkhand Mob Lynching: झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले से मॉब लिंचिंग का एक मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, यहां सोनुआ थाना क्षेत्र के देवमबीर गांव में लोगों ने कानून को हाथ में लेते हुए एक युवक को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया है. मृतक पर एक लड़की से रेप करने का आरोप था. बताया जा रहा है कि गांववालों ने एक युवक को रेप का आरोपी बताकर पहले अर्धनग्न करके और चप्पलों की माला पहनाकर पूरे इलाके में घुमाया. इसके बाद पीट-पीटकर उसकी जान ले ली. यह घटना शुक्रवार (24 अक्टूबर) रात की बताई जा रही है. सुबह युवक का शव मिलने से पुलिस को इस मामले की जानकारी लगी. पुलिस अब पूरे मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है.

बिहार चुनाव से जुड़ी सारी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सोनुआ थाना प्रभारी शशिबाला भेंगरा ने बताया कि मृतक की पहचान साइमन तिर्की के रूप में हुई है. उन्होंने कहा कि मृतक पर एक मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप था. इससे लोग काफी नाराज थे. शुक्रवार (24 अक्टूबर) की देर रात वह शौच के लिए घर से बाहर निकला था, तभी कुछ ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया. उसको रेप का आरोपी बताकर उसे गांव में अपमानित करते हुए चप्पलों की माला पहनाकर नंगे बदन घुमाया गया. इसके बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहां उसकी लाठियों से पिटाई की गई. अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो वह मृत पाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- पटना में नौकरी का झांसा देकर युवती से रेप, आरोपी से इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती

उन्होंने बताया कि मृतक के परिवार की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया गया है. वहीं, मानसिक रूप से बीमार महिला के परिवार ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें मृतक युवक पर रेप का आरोप लगाया गया है. उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग की इस घटना में शामिल दो महिलाओं को हिरासत में लिया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. वहीं दूसरी ओर दोनों पक्षों की शिकायतों को दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. फिलहाल गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jharkhand Crime NewsMob Lynching

Trending news

Katihar News
कटिहार में 40 से भी ज्यादा छठ घाट रेलवे ट्रैक के बगल में, रेल प्रशासन सतर्क मोड़ पर
Jharkhand Crime News
Jharkhand Crime: झारखंड में रेप के आरोपी की मॉब लिंचिंग, लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला
bihar chunav 2025
नीतीश कुमार के फैन हुए लालू यादव के नेता पप्पू खान, तेजस्वी को बुरी तरह धो डाला!
bihar chunav 2025
JDU में बगावत पर एक्शन जारी, गोपाल मंडल समेत पांच नेताओं को पार्टी से बाहर किया गया
Abdul Bari Siddiqui
अब्दुल बारी सिद्दीकी ने तेजस्वी के नेतृत्व क्षमता पर जताया भरोसा
Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव के वक्फ कानून वाले बयान पर बिहार की सियासत गरमाई, बढ़ी सियासी बयानबाजी
Jehanabad news
जहानाबाद में राजद का नया चुनावी कार्यालय खुला, प्रदेश सचिव ने किया उद्घाटन
Election Commission
Bihar Chunav 2025: चुनाव आयोग ने सख्त दिशा-निर्देश किया जारी
PM Modi
पटना में पीएम मोदी का रोड शो 2 नवंबर को, आधिकारिक पुष्टि बाकी
Jehanabad news
जहानाबाद में छठ पूजा की जोरदार तैयारी, संगम घाट को दिया जा रहा आकर्षक रूप