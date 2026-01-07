Jharkhand News: हाथी का खूनी खेल, रात भर में आठ लोगों को मार डाला, गांवों में मचा कोहराम

Jharkhand News: पश्चिम सिंहभूम जिले में एक पागल हाथी ने पूरे इलाके को दहशत के साए में ला दिया है. जंगल में दिनभर छिपकर रहने वाला यह हाथी रात होते ही गांवों में घुसकर सोए हुए लोगों पर हमला कर रहा है. अब तक हाथी के हमलों में 18 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल हैं. ताजा मामला नोवामुंडी और हाटगमहरिया क्षेत्र का है, जहां एक ही रात में आठ लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया. इस भयानक घटना के बाद पूरे कोल्हान और सारंडा क्षेत्र में अफरा-तफरी और खौफ का माहौल है.

जानकारी के अनुसार, झुंड से बिछड़ा यह हाथी चाईबासा वन प्रमंडल के इलाकों में लगातार खूनी खेल खेल रहा है. मंगलवार 6 जनवरी की रात हाथी ने नोवामुंडी के बाबरिया मुंडासाई गांव में घर के अंदर सो रहे पांच लोगों को पटक-पटक कर मार डाला. इसके अलावा बड़ापासेया गांव में एक व्यक्ति और हाटगमहरिया रेंज के सियालजोड़ा गांव में दो लोगों को घर से घसीटकर मौत के घाट उतार दिया गया. हाथी के हमलों से गांवों में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग रातें जागकर बिताने को मजबूर हैं.

वन विभाग और प्रशासन हाथी को पकड़ने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है. बंगाल से आई विशेषज्ञ टीम, थर्मल सेंसर ड्रोन और ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से हाथी की तलाश की जा रही है. हाथी गांवों में घूम-घूमकर लोगों को निशाना बना रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि न तो उनके पास बचाव का कोई साधन है और न ही प्रशासन उन्हें पूरी सुरक्षा दे पा रहा है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने अब हाथी को ट्रेंकुलाइज करने का फैसला लिया है. इसके लिए देश के बड़े पशु संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा की टीम को बुलाने का अनुरोध किया गया है. विभागीय सूत्रों के मुताबिक बुधवार से हाथी को बेहोश कर काबू में करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह नर हाथी हार्मोनल बदलाव की स्थिति में मस्त हो गया है, जिससे उसका व्यवहार अत्यंत हिंसक हो चुका है. अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस खूनी सिलसिले पर लगाम लगा पाता है.

रिपोर्ट: आनंद प्रियदर्शी