Jharkhand News: मासूम के पैरों के नीचे फटा बम, नक्सली IED ने ली 9 साल की बच्ची की जान

Jharkhand News: पश्चिम सिंहभूम के सारंडा जंगल में आईईडी बम ब्लास्ट होने से एक 9 साल की मासूम की मौत हो गई. घटना पश्चिम सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना क्षेत्र के दीघा की है. बच्ची ग्रामीणों के साथ लकड़ी और पत्ता चुनने के लिए जंगल की ओर गई थे. पत्ता चुनने के दौरान ही जोरदार धमाका हुआ और बच्ची की मौत हो गई.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 28, 2025, 04:11 PM IST

Jharkhand News: मासूम के पैरों तले फटा मौत का बम
Jharkhand News: पश्चिम सिंहभूम के सारंडा जंगल में आईईडी बम विस्फोट की चपेट में आकर एक मासूम की मौत हो गई. मृतका का नाम सीरिया हेरेंज है. जिसकी उम्र तकरीबन नौ साल है. बताया जा रहा है कि सीरिया हेरेंज ग्रामीणों के साथ पत्ते चुनने के लिए जंगल के अंदर गई थी, नक्सलियों ने जो बम बिछाए थे, उसपर उसके पैर पड़े और उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है. 

पत्ता चुनने के गई थी बच्ची
घटना पश्चिम सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना क्षेत्र के दीघा की है, जिस जगह घटना घटी है वहां से सीआरपीएफ का दीघा कैंप करीब 3 किलोमीटर दूर है. 9 साल की सीरिया हेरेंज दीघा के ही प्राथमिक विद्यालय में कक्षा तीन में पढ़ती थी. मंगलवार (28 अक्टूबर) सुबह 7 बजे ग्रामीण लकड़ी और पत्ता चुनने के लिए जंगल की ओर निकले थे. बच्ची भी ग्रामीणों के साथ पत्ता चुनने जंगल के अंदर गई थी. पत्ता चुनने के दौरान जोरदार धमाका हुआ. धमाके के बाद घटनास्थल धुआं-धुआं हो गया. धुआं छटने के बाद ग्रामीणों ने देखा कि उनके साथ आई सीरिया हेरेंज नामक बच्ची गायब है. 

घटना से गांव में पसरा मातम
ग्रामीणों ने उसकी खोज की तो वह लहुलुहान जमीन पर पड़ी हुई थी. उसकी सासें थम चुकी थी. ग्रामीणों ने इसकी सूचना गांव जाकर अन्य ग्रामीणों को दी और जराईकेला था को भी दी. इसके बाद ग्रामीण किसी तरह लकड़ी का चारपाई बनाकर घायल बच्ची को कंधे में ढोकर दीघा लेकर पहुंचे. जहां मौजूद पुलिस की टीम ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया. यहां बच्ची सीरिया हेरेंज की लाश देख पूरे गांव में मातम पसर गया. परिजन फूट-फूट कर रोने लगे. वही, उसकी सहपाठी बच्चियां भी रोने लगी. जराईकेला पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर भेज दिया है. 

रिपोर्ट: आनंद प्रियदर्शी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Jharkhand newsIED blast

