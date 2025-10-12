चाईबासा में नक्सलियों का तांडव, एयरटेल टावर को फूंका, इलाका हो गया धुआं-धुआं

Chaibasa News: झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में नक्सलियों का आतंक जारी है. प्रतिशोध सप्ताह के दौरान नक्सलियों ने शनिवार (11 अक्टूबर) की रात जराईकेला थाना क्षेत्र के कोलबोंगा गांव में स्थित एयरटेल मोबाइल टावर पर हमला ​कर दिया. बताया जा रहा है कि करीब 20 की संख्या में हथियारबंद नक्सली रात 8 बजे गांव पहुंचे और टावर के नीचे लगे जेनसेट और मशीनों को पुवाल और झाड़ियों से आग लगा दी. देखते ही देखते पूरा उपकरण जलकर खाक हो गया.

इलाके में दहशत का माहौल

घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों के अनुसार, नक्सलियों ने टावर को जलाने के बाद नारेबाजी भी की और यह संदेश देने की कोशिश की. उनका प्रभाव अभी भी इस क्षेत्र में कायम है. माना जा रहा है कि नक्सली इस हमले के जरिए जंगल के संचार तंत्र को ध्वस्त करना चाहते हैं, ताकि उनके की गतिविधियों की सूचना सुरक्षाबलों तक न जा सके.

क्षेत्र में नक्सली गतिविधियां बढ़ी

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सारंडा क्षेत्र में नक्सली गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं. हाल ही में नक्सलियों ने तीन जगहों पर आईईडी विस्फोट कर सुरक्षाबलों को निशाना बनाया था. इस हमले में एक जवान शहीद भी हो गया, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज दिल्ली में चल रहा है. लगातार हो रहे नक्सली घटनाओं से सारंडा जंगल और आसपास के इलाकों में एक बार फिर खौफ का माहौल बन गया है. वहीं, सुरक्षाबलों ने भी नक्सल विरोधी अभियान को तेज कर दिया है. सूत्रों के अनुसार, जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी है और नक्सलियों की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही हैं.