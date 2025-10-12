Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2958555
Zee Bihar JharkhandJH West-Singhbhum

चाईबासा में नक्सलियों का तांडव, एयरटेल टावर को फूंका, इलाका हो गया धुआं-धुआं

Chaibasa: झारखंड पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में नक्सलियों ने एयरटेल के मोबाइल टावर पर हमला किया. प्रतिशोध सप्ताह के दौरान जराईकेला थाना क्षेत्र के कोलबोंगा गांव में 20 नक्सलियों ने टावर को घेरकर जेनसेट में आग लगा दी. ग्रामीणों के अनुसार, नक्सलियों ने नारेबाजी भी की. माना जा रहा है कि नक्सलियों का उद्देश्य संचार को बाधित करना था.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 12, 2025, 01:42 PM IST

Trending Photos

चाईबासा में नक्सलियों का तांडव, एयरटेल टावर को फूंका, इलाका हो गया धुआं-धुआं
चाईबासा में नक्सलियों का तांडव, एयरटेल टावर को फूंका, इलाका हो गया धुआं-धुआं

Chaibasa News: झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में नक्सलियों का आतंक जारी है. प्रतिशोध सप्ताह के दौरान नक्सलियों ने शनिवार (11 अक्टूबर) की रात जराईकेला थाना क्षेत्र के कोलबोंगा गांव में स्थित एयरटेल मोबाइल टावर पर हमला ​कर दिया. बताया जा रहा है कि करीब 20 की संख्या में हथियारबंद नक्सली रात 8 बजे गांव पहुंचे और टावर के नीचे लगे जेनसेट और मशीनों को पुवाल और झाड़ियों से आग लगा दी. देखते ही देखते पूरा उपकरण जलकर खाक हो गया. 

इलाके में दहशत का माहौल 
घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों के अनुसार, नक्सलियों ने टावर को जलाने के बाद नारेबाजी भी की और यह संदेश देने की कोशिश की. उनका प्रभाव अभी भी इस क्षेत्र में कायम है. माना जा रहा है कि नक्सली इस हमले के जरिए जंगल के संचार तंत्र को ध्वस्त करना चाहते हैं, ताकि उनके की गतिविधियों की सूचना सुरक्षाबलों तक न जा सके.

यह भी पढ़ें: पलामू में कुख्यात गैंगस्टर डब्लू सिंह ने किया सरेंडर, झारखंड में पहली बार हुआ ऐसा

Add Zee News as a Preferred Source

क्षेत्र में नक्सली गतिविधियां बढ़ी
बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सारंडा क्षेत्र में नक्सली गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं. हाल ही में नक्सलियों ने तीन जगहों पर आईईडी विस्फोट कर सुरक्षाबलों को निशाना बनाया था. इस हमले में एक जवान शहीद भी हो गया, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज दिल्ली में चल रहा है. लगातार हो रहे नक्सली घटनाओं से सारंडा जंगल और आसपास के इलाकों में एक बार फिर खौफ का माहौल बन गया है. वहीं, सुरक्षाबलों ने भी नक्सल विरोधी अभियान को तेज कर दिया है. सूत्रों के अनुसार, जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी है और नक्सलियों की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही हैं.

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Chaibasa newsJharkhand news

Trending news

Motihari News
चारा लेने दूसरे गांव गए थे ग्रामीण, लौटते वक्त नाव पलटने से दर्दनाक हादसा, 3 की मौत
bihar chunav 2025
15 अक्टूबर को NDA कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे PM मोदी, बोले- विजय के लिए...
Chaibasa news
चाईबासा में नक्सलियों का तांडव, एयरटेल टावर को फूंका, इलाका हो गया धुआं-धुआं
Bihar News
किसी काम के बहाने जीविका की सीएम रेखा देवी ने बुलाया, फिर हो गई महिला की हत्या
Bhojpuri news
पवन सिंह को ये किसकी 'नथुनिया पागल कईले बा'! पूरी खबर पढ़िए और सबकुछ जानिए
bihar chunav 2025
चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी को बड़ा झटका, RJD विधायक विभादेवी और प्रकाश वीर का इस्तीफा
bihar chunav 2025
बांका में भिड़े JDU के 2 दिग्गज नेता, बेलहर विधायक ने सांसद के खिलाफ खोला मोर्चा
Siwan Crime
सीवान में मिट्टी खोदने पर सोना नहीं दारू निकलती है! भरोसा नहीं तो खुद देखिए
bihar chunav 2025
लखीसराय सीट पर BJP का क्या विपक्ष रोक पाएगा विजयी रथ? हैट्रिक से मच गया था हड़कंप!
bihar chunav 2025
CM योगी, मनोज तिवारी और रवि किशन... BJP ने उतार दी 29 दिग्गज नेताओं की फौज