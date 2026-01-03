नए साल के तीसरे दिन रेल हादसा: चक्रधरपुर के बंडामुंडा में मालगाड़ी पटरी से उतरी, हावड़ा–मुंबई रूट ठप

इस वक्त की बड़ी खबर चक्रधरपुर रेल मंडल से आ रही है. चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा में एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गयी है. और यह घटना मुंबई हावड़ा मुख्य रेलमार्ग के अप लाइन में घटी है. इस घटना के बाद अप लाइन में ट्रेनों का परिचालन ठप्प पड़ गया है. घटना के बाद रेलकर्मी और रेल अधिकारी मौके पर पहुँच चुके हैं और दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी को पटरी पर वापस लाने की कवायत तेज है.

अभी नए साल को लेकर 72 घंटे भी पुरे नहीं हुए हैं और चक्रधरपुर रेल मंडल में रेल हादसों का सिलसिला जारी है. जहाँ एक तरफ चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम नए साल की बधाई दे रहे थे. वहीँ मंडल में फिर एक बार हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग में हुई रेल हादसे ने सभी रेल अधिकारीयों के होश उड़ा दिए हैं. रेलवे बोर्ड लगातार रेल हादसों में कमी लाने के लिए आदेश निर्देश जारी कर रही है लेकिन इसके उलट चक्रधरपुर रेल मंडल में रेल हादसों का रिकोर्ड बनाने का काम जारी है.

हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग के बंडामुंडा मुख्य सेक्शन के के-केबिन के सामने किलोमीटर पोल संख्या 408/11 ई के पास यह मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है. शनिवार सुबह करीब 7:45 पर यह घंटना घटी है. बताया जा रहा है कि मालगाड़ी एन बॉक्स बंडामुंडा से राउरकेला की ओर जा रही थी. तभी अचानक के केबिन के सामने मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गए. घटना के बाद अप लाइन में दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी खड़ी हो गयी. जिसके कारण हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग के अप लाइन में ट्रेनों का परिचालन ठप्प पड़ गया है.

इधर घटना की सूचना मिलते ही विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया. इसके बाद इंजीनियरिंग एवं कैरिज एंड वैगन के कर्मचारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए और घटना स्थल पर ट्रेन को पटरी पर लाने की कवायत में लगे हुए हैं. नए साल में बंडामुंडा रेलखंड का यह पहला रेल हादसा है. जिस कारण विभागीय अधिकारी इस घटना को छिपाने का भी पूरा प्रयास कर रहे हैं. शायद यही वजह है की घटना के 1 घंटे के बाद भी रेलवे के द्वारा किसी तरह का कोई आपातकाल राहत बचाव कार्य के लिए हूटर नहीं बजाय गया है. बहरहाल इस घटना ने एक बार फिर से चक्रधरपुर रेल मंडल में सुरक्षित ट्रेन परिचालन को कटघरे में खड़ा कर दिया है.

रिपोर्ट: आनंद प्रियदर्शी