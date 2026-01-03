Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3062380
Zee Bihar JharkhandJH West-Singhbhum

नए साल के तीसरे दिन रेल हादसा: चक्रधरपुर के बंडामुंडा में मालगाड़ी पटरी से उतरी, हावड़ा–मुंबई रूट ठप

Railway Accident News​: नए साल के शुरुआती दिनों में ही चक्रधरपुर रेल मंडल में एक और रेल हादसा सामने आया है. बंडामुंडा सेक्शन में मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतरने के कारण हावड़ा–मुंबई मुख्य रेलमार्ग की अप लाइन पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप हो गया.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 03, 2026, 10:54 AM IST

Trending Photos

नए साल के तीसरे दिन रेल हादसा: चक्रधरपुर के बंडामुंडा में मालगाड़ी पटरी से उतरी, हावड़ा–मुंबई रूट ठप
नए साल के तीसरे दिन रेल हादसा: चक्रधरपुर के बंडामुंडा में मालगाड़ी पटरी से उतरी, हावड़ा–मुंबई रूट ठप

इस वक्त की बड़ी खबर चक्रधरपुर रेल मंडल से आ रही है. चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा में एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गयी है. और यह घटना मुंबई हावड़ा मुख्य रेलमार्ग के अप लाइन में घटी है. इस घटना के बाद अप लाइन में ट्रेनों का परिचालन ठप्प पड़ गया है. घटना के बाद रेलकर्मी और रेल अधिकारी मौके पर पहुँच चुके हैं और दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी को पटरी पर वापस लाने की कवायत तेज है.  

अभी नए साल को लेकर 72 घंटे भी पुरे नहीं हुए हैं और चक्रधरपुर रेल मंडल में रेल हादसों का सिलसिला जारी है. जहाँ एक तरफ चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम नए साल की बधाई दे रहे थे. वहीँ मंडल में फिर एक बार हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग में हुई रेल हादसे ने सभी रेल अधिकारीयों के होश उड़ा दिए हैं. रेलवे बोर्ड लगातार रेल हादसों में कमी लाने के लिए आदेश निर्देश जारी कर रही है लेकिन इसके उलट चक्रधरपुर रेल मंडल में रेल हादसों का रिकोर्ड बनाने का काम जारी है.

ये भी पढ़ें: जहां होगी चुनाव वहीं चलेंगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, ऋतु जायसवाल का मोदी सरकार पर तंज

Add Zee News as a Preferred Source

हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग के बंडामुंडा मुख्य सेक्शन के के-केबिन के सामने किलोमीटर पोल संख्या 408/11 ई के पास यह मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है. शनिवार सुबह करीब 7:45 पर यह घंटना घटी है. बताया जा रहा है कि मालगाड़ी एन बॉक्स बंडामुंडा से राउरकेला की ओर जा रही थी. तभी अचानक के केबिन के सामने मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गए. घटना के बाद अप लाइन में दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी खड़ी हो गयी. जिसके कारण हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग के अप लाइन में ट्रेनों का परिचालन ठप्प पड़ गया है.

इधर घटना की सूचना मिलते ही विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया. इसके बाद इंजीनियरिंग एवं कैरिज एंड वैगन के कर्मचारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए और घटना स्थल पर ट्रेन को पटरी पर लाने की कवायत में लगे हुए हैं. नए साल में बंडामुंडा रेलखंड का यह पहला रेल हादसा है. जिस कारण विभागीय अधिकारी इस घटना को छिपाने का भी पूरा प्रयास कर रहे हैं. शायद यही वजह है की घटना के 1 घंटे के बाद भी रेलवे के द्वारा किसी तरह का कोई आपातकाल राहत बचाव कार्य के लिए हूटर नहीं बजाय गया है. बहरहाल इस घटना ने एक बार फिर से चक्रधरपुर रेल मंडल में सुरक्षित ट्रेन परिचालन को कटघरे में खड़ा कर दिया है.

रिपोर्ट: आनंद प्रियदर्शी

TAGS

Railway Accident news

Trending news

Railway Accident news
नए साल के तीसरे दिन रेल हादसा: चक्रधरपुर के बंडामुंडा में मालगाड़ी पटरी से उतरी
Begusarai crime news
बेगूसराय में अपराधियों ने की ताबड़तोड़ गोलीबारी, समझाने पर BJP नेता को पीटा
Sir
झारखंड में फरवरी में हो सकता है SIR, 8 जनवरी को रांची पहुंचेगी EC की टीम
Bihar politics
जहां होगी चुनाव वहीं चलेंगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, ऋतु जायसवाल का मोदी सरकार पर तंज
Patna Weather and AQI Today
बिहार में कोहरा और प्रदूषण का डबल अटैक! पटना समेत 20 शहरों में AQI खतरनाक
Chief Justice Surya Kant
CJI सूर्यकांत के पटना दौरे का दूसरा दिन, HC में कई विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास
Bettiah news
नगर निगम की 5वीं बैठक भी बेनतीजा, रात 9 बजे तक चली बैठक पर शहरवासियों को कुछ न मिला
CM Nitish
घर पर ही जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी सुविधा, CM नीतीश ने मांगा सुझाव
Rajan Ji Maharaj
'बबुआ हमार GM होइहें, ना ना इत DM होइहें हो', राजन जी महाराज ने गाया सोहर गीत
Bihar News
नवादा में नशे का बड़ा खेल बेनकाब! बिहार-झारखंड सीमा पर करोड़ों की कोडीन सिरप जब्त