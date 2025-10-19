Advertisement
Chaibasa: 15 KM भी पार नहीं कर पाई थी ट्रेन, अचानक बिगड़ी NIT प्रोफेसर की तबीयत... चक्रधरपुर पहुंचते मौत

Chaibasa News: चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेन में सफर के दौरान एक महिला की मौत हो गई. मृत राउरकेला एनआईटी में प्रोफेसर अपर्णा मंडल  राउरकेला से हावड़ा के लिए सफर कर रही थी. शनिवार (18 अक्टूबर) को हावड़ा जाने के लिए अपने पति और बच्चों के साथ राउरकेला स्टेशन से ट्रेन संख्या 22862 इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन के बी1 कोच में थी.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 19, 2025, 10:43 AM IST

Chaibasa News: चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेन में सफर के दौरान एनआईटी की एक महिला प्रोफेसर  की मौत हो गई. राउरकेला एनआईटी में प्रोफेसर अपर्णा मंडल राउरकेला से हावड़ा के लिए सफर कर रही थी. लेकिन उनकी यह यात्रा पूरी नहीं हो पाई और चलती ट्रेन में ही उनकी मौत हो गई. 51 साल की राउरकेला एनआईटी प्रोफेसर  अपर्णा मंडल राउरकेला के एनआईटी कैंपस की रहने वाली थी. 

सांस लेने में हुई थी तकलीफ
जानकारी के अनुसार, शनिवार (18 अक्टूबर) को अपर्णा मंडल हावड़ा जाने के लिए अपने पति और बच्चों के साथ राउरकेला स्टेशन से ट्रेन संख्या 22862 इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन के बी1 कोच में थी. वह कोच के बर्थ संख्या 59 में सफर कर रही थी, जबकि उनके बच्चे और पति दूसरे बर्थ पर थे. अभी ट्रेन 15 किलोमीटर भी पार नहीं कर पायी थी कि अपर्णा मंडल की तबीयत अचानक बिगड़ गई. उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी, इसके बाद उनकी हालत और गंभीर होती चली गई.

टीटीई से इमरजेंसी मेडिकल सुविधा की मांग 
इस दौरान उनके साथ सफर कर रहे उनके पति ने ट्रेन के टीटीई से इमरजेंसी मेडिकल सुविधा की मांग की. लेकिन जब तक ट्रेन चक्रधरपुर स्टेशन पहुंचती महिला के शरीर में हलचल थम चुकी थी. ट्रेन जब चक्रधरपुर स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या दो में पहुंची, तब वहां पहले से मेडिकल सुविधा के लिए रेलवे अस्पताल के डॉक्टर अन्य चिकित्सा टीम के साथ मौजूद थे. ट्रेन से अपर्णा मंडल को स्ट्रेचर से उतारा गया. इसके बाद रेलवे अस्पताल के डॉक्टर ने उनकी सेहत की जांच की. जांच में के बाद डॉक्टर ने बताया कि अपर्णा मंडल की सांसें और दिल की धड़कन बंद हो चुकी है, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें द्वारा मृत घोषित कर दिया. 

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा खुलासा
ट्रेन में यात्री के मौत के बाद अपर्णा मंडल के शव को जीआरपी थाना प्रभारी सुहैल खां ने अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया. अनुमंडल अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद जीआरपी ने औपचारिकता पूरी करते हुए शव को उसके पति को सौंप दिया. इसके बाद उसके पति अपर्णा का शव लेकर राउरकेला रवाना हो गए. बता दें कि चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेन में सफर के दौरान यात्री की मौत कोई नई बात नहीं है. इससे पहले कई बार ऐसी बातें सामने आई हैं कि यात्री को समय पर इलाज नहीं मिला और उनकी मौत हुई है. ऐसे में प्रोफेसर अपर्णा मंडल की मौत कैसे हुई, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा.  

रिपोर्ट: आनंद प्रियदर्शी, चाईबासा

