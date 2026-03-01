Chaibasa News: सारंडा के जंगलों में पुलिस-नक्सलियों में मुठभेड़, 2 जवान घायल, सर्च ऑपरेशन जारी

Chaibasa News: पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल विरोधी अभियान के बीच घने सारंडा जंगल के मरंग पोंगा इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच जोरदार मुठभेड़ जारी है. इस दौरान एक और सुरक्षा बल का जवान गोली लगने से घायल हो गया है. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया है. पश्चिम सिंहभूम के एसपी अमित रेनू ने घटना की पुष्टि की है.

सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट

जानकारी के मुताबिक, सुरक्षाबल सुबह सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, तभी आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें कोबरा बटालियन के सहायक कमांडेंट घायल हो गए. उन्हें तत्काल एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया. विस्फोट के ​बाद नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षाबलों ने भी मोर्चा संभालते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई की. दोनों ओर से लगातार गोलीबारी की आवाजें आसपास के ग्रामीण इलाकों तक सुनाई दे रही हैं.

मुठभेड़ में कई नक्सली घायल

जानकारी मिली है कि सुरक्षाबलों ने एक बड़े नक्सली दस्ते को घेर लिया है और मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. एक दिन पहले ही जिले के एसपी अमित रेणु ने मनोहरपुर में नक्सलियों को आत्मसमर्पण की चेतावनी दी थी. फिलहाल इलाके में सघन अभियान जारी है और अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं.

