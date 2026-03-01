Advertisement
Chaibasa News: सारंडा के जंगलों में पुलिस-नक्सलियों में मुठभेड़, 2 जवान घायल, सर्च ऑपरेशन जारी

Chaibasa News: सारंडा जंगल के मरंग पोंगा में पुलिस-नक्सली के बीच मुठभेड़ जारी है. आईईडी ब्लास्ट में कोबरा बटालियन के सहायक कमांडेंट घायल हुए हैं. मुठभेड़ के दौरान एक और जवान को गोली लगी है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 01, 2026, 01:07 PM IST

Chaibasa News: सारंडा के जंगलों में पुलिस-नक्सली में मुठभेड़, 2 जवानों को लगी गोली
Chaibasa News: सारंडा के जंगलों में पुलिस-नक्सली में मुठभेड़, 2 जवानों को लगी गोली

Chaibasa News: पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल विरोधी अभियान के बीच घने सारंडा जंगल के मरंग पोंगा इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच जोरदार मुठभेड़ जारी है. इस दौरान एक और सुरक्षा बल का जवान गोली लगने से घायल हो गया है. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया है. पश्चिम सिंहभूम के एसपी अमित रेनू ने घटना की पुष्टि की है.

सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट
जानकारी के मुताबिक, सुरक्षाबल सुबह सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, तभी आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें कोबरा बटालियन के सहायक कमांडेंट घायल हो गए. उन्हें तत्काल एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया. विस्फोट के ​बाद नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षाबलों ने भी मोर्चा संभालते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई की. दोनों ओर से लगातार गोलीबारी की आवाजें आसपास के ग्रामीण इलाकों तक सुनाई दे रही हैं.

मुठभेड़ में कई नक्सली घायल
जानकारी मिली है कि सुरक्षाबलों ने एक बड़े नक्सली दस्ते को घेर लिया है और मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. एक दिन पहले ही जिले के एसपी अमित रेणु ने मनोहरपुर में नक्सलियों को आत्मसमर्पण की चेतावनी दी थी. फिलहाल इलाके में सघन अभियान जारी है और अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं.

रिपोर्ट: आनंद प्रियदर्शी

