West Singhbhum News: पश्चिम सिंहभूम में अंधविश्वास का तांडव, डायन के आरोप में मां और दो माह के मासूम को जिंदा जलाया

West Singhbhum News: पश्चिम सिंहभूम जिले के कुमारडूंगी थाना क्षेत्र में डायन का आरोप लगाकर एक ही परिवार के तीन लोगों को पेट्रोल डालकर जला दिया गया. इस घटना में 32 वर्षीय महिला एवं दो माह के नवजात बच्चे की जलकर मौत हो गई है. तीसरे व्यक्ति ने धू-धू कर जलती आग के साथ घटनास्थल से भागकर अपनी जान बचाई. कुमारडुंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत कलाईया गांव में घटी इस घटना में जीवित बचे 40 वर्षीय कोल्हान सिंकु ने बताया कि घटना मंगलवार की रात को करीब नौ बजे की है. उस वक्त कोल्हान सिंकु अपनी दुसरी पत्नी 32 वर्षीय ज्योति सिंकु, दो वर्ष का बेटा एवं दो माह के बच्चों के साथ घर पर सो रहा था.

उस वक्त अचानक से गांव के ही रिश्ते में भगिना लगने वाले राशिका बिरुवा ने बुलाया. आवाज सुनकर पत्नी ज्योति सिंकु के साथ बाहर निकले. आवाज सुनकर बड़ी पत्नी जानी सिंकु भी बाहर निकली. घर के आंगन में करीब एक दर्जन महिला, पुरुष, बच्चे मिलाकर लोग खड़े थे. उन्होंने पत्नी ज्योति सिंकु पर डायन का आरोप लगाया. इस पर मैंने सुबह फैसला करने की बात कही पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी. अचानक से पेट्रोल से भरा गैलन निकालकर हम दोनों पर डाल दिए. एक ने माचिस निकालकर आग लगा दी. आग धु-धु कर जलते ही मैं जान बचाने के लिए वहां से भाग गया. रास्ते में कपड़ा खोलकर निर्वस्त्र होकर कुमारडुंगी थाना पहुंचे.

यह भी पढ़ें: न्याय का मानवीय चेहरा: 95 साल के बुजुर्ग चल नहीं सके तो जज खुद पहुंचे उनके पास

Add Zee News as a Preferred Source

पर वहां किसी ने दरवाजा नहीं खोला. रातभर रिश्तेदार के घर रहकर बुधवार सुबह थाने गये. करीब दो घंटा इंतजार के बाद ही दरवाजा खुला. घटना के बारे में थाना को सुचना दिए. उसके बाद थाना बल मुझे अस्पताल में भर्ती कर मेरे गांव गये. गांव में पहुंचकर पुलिस प्रशासन ने दोनों शव को कब्जे में ले लिया. हत्या को अंजाम देने वाले लोगों के बारे में जानकारी निकालने पर पता चला की लगभग दस लोग एक ही परिवार के शामिल हैं. सभी ने पुलिस प्रशासन को अपना बयान दिया है कि उन्हीं लोगों ने मिलकर कोल्हान सिंकु के परिवार को जलाया है.

रिपोर्ट: आनंद प्रियदर्शी