एक ही परिवार के 3 लोगों को हाथी ने उतारा मौत के घाट, मां और मासूम ने भागकर बचाई जान

Elephant Terror News: पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा प्रखंड क्षेत्र में एक हाथी ने कोहराम मचा दिया है. सोमवार देर रात हाथी ने एक ही परिवार पर हमला कर एक व्यक्ति और उसके मासूम बच्चों की जान ले ली.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 06, 2026, 07:51 PM IST

गोइलकेरा में एक ही परिवार के 3 लोगों को हाथी ने उतारा मौत के घाट
गोइलकेरा में एक ही परिवार के 3 लोगों को हाथी ने उतारा मौत के घाट

Elephant Terror: पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा में झुंड से बिछड़े लंबे दांतों वाले हिंसक दंतैल हाथी ने एक ही परिवार के तीन लोगों की जान ले ली. यह घटना कोल्हान फॉरेस्ट रेंज में आराहासा पंचायत के सोवां गांव में सोमवार-मंगलवार की मध्यरात्रि में हुई. हाथी के हमले में 32 वर्षीय कुंदन बहान्दा और उसके दो बच्चों की मौत हो गई. मृत बच्चों में एक साल का बेटा और तीन साल की एक बेटी शामिल है.

वहीं, मृतक की पत्नी ने एक दुधमुंही बच्ची के साथ भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई है. हाथी के हमले से अब तक सारंडा, पोड़ाहाट और कोल्हान वन प्रमंडल के अलग अलग गांवों में तकरीबन 12 लोगों की मौत हो चुकी है. गोइलकेरा प्रखंड के सायतबा, कितापी और बिला गांव में एक-एक व्यक्ति को मौत की नींद सुलाने के बाद लगातार चौथे दिन हाथी ने सोवां में एक ही परिवार के तीन लोगों को मार डाला. टोंटो में भी एक कुइलसुता गांव में 21 साल के युवक जगमोहन सवैयां को कुचल कर मार डाला.

वन विभाग की सोमवार देर रात हाथी को ट्रैक कर उसे जंगल की ओर भगाने का अभियान चला रही थी. इसी दौरान विभाग को सूचना मिली कि हाथी को बाईहातु के पास देखा गया है. टीम के वहां पहुंचने पर पता चला कि सोवां में हाथी ने एक परिवार पर हमला कर दिया है. वन विभाग के कर्मी मशाल लेकर टुंगरी पर स्थित झोंपड़ी तक पहुंचे. जहां हाथी के हमले में एक व्यक्ति और उसके बच्चे की मौत हो चुकी थी, जबकि एक बेटी घायल अवस्था में थी और उसकी सांसें चल रही थी. उसे बचाने के लिए देर रात ही विभाग के कर्मचारी मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई. परिवार में पांच लोग थे और वे टुंगरी पर झोंपड़ी बनाकर रहते थे. आसपास कोई बस्ती नहीं थी, जिसके कारण हाथी के हमले के दौरान उन्हें कोई मदद नहीं मिल सकी. घटना से पूरे इलाके में दहशत है.

निगरानी में जुटा वन विभाग, हाथी को किया जा रहा ट्रैक
झुंड से बिछड़े एकल दंतैल हाथी को सुरक्षित घने जंगल में भगाने के लिए वन विभाग अभियान चला रहा है. इसमें पश्चिम बंगाल से एक विशेषज्ञ टीम को भी बुलाया गया है. सोमवार की रात वन विभाग की 25 सदस्यीय टीम पातुंग में हाथी को ट्रैक करने में जुटा था. इसी दौरान सोवां गांव में इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिलने पर टीम घटनास्थल पर पहुंची थी.

गोईलकेरा और आसपास के जंगली इलाकों में लोग खौफजदा हैं. सभी हाथी से खुद की रक्षा के लिए वन विभाग से गुहार लगा रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि कोल्हान सारंडा जंगल में हाथी के खौफ से लोगों की रातों की नींद उड़ चुकी है. लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें इस हिंसक हो चुके दंतैल हाथी के कहर से कब छुटकारा मिलेगा. 

वन विभाग सिंहभूम आरसीसीएफ अधिकारी स्मिता पंकज ने बताया कि हाथी झुंड से बिछड़ा हुआ है और हिंसक है. वह मादक पदार्थ और चावल की सुगन्ध के कारण आकर्षित होकर घरों पर हमला कर रहा है. वन विभाग की ओर से टीम गठित हाथी पर नजर रख रही है. एक हाथी को भगाने का काम कर रहा है तो दूसरा माइक के जरिए लोगों को हाथी से सावधान रहने के लिए जागरूक कर रहा है. 

उन्होंने कहा कि वनतारा की टीम से संपर्क कर हाथी को काबू में लाने के लिए मदद मांगी गयी है. जबकि, पश्चिम बंगाल से आई एक विशेषज्ञ टीम कोल्हान जंगल पहुंचकर मदद कर रही है. लोगों को पटाखा टॉर्च बांटा जा रहा है ताकि लोग खुद की सुरक्षा कर सकें. हाथी के हमले में प्रभावित लोगों को वन विभाग की तरफ से सरकारी प्रावधानों के तहत सहायता भी प्रदान की जा रही है. स्मिता पंकज ने कहा कि हाथी के हमले से और किसी की मौत ना हो, इसके लिए वन विभाग सतर्क और प्रयासरत है. 

रिपोर्ट: आनंद प्रियदर्शी

