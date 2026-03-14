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'V' अक्षर की जीत: चक्रधरपुर में विजय साव, चाईबासा में विकास कुमार शर्मा बने नगर परिषद उपाध्यक्ष

Chaibasa News: पश्चिम सिंहभूम जिले की दो नगर परिषदों के उपाध्यक्ष चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां 'V' अक्षर से शुरू होने वाले नामों ने जीत दर्ज की. चक्रधरपुर नगर परिषद में हुए उपाध्यक्ष पद के चुनाव में जहां विजय साव ने जीत हासिल की. चाईबासा नगर परिषद में हुए चुनाव में विकास कुमार शर्मा ने जीत हासिल की.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 14, 2026, 09:04 PM IST

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चक्रधरपुर में विजय साव और चाईबासा में विकास कुमार शर्मा बने नगर परिषद उपाध्यक्ष
चक्रधरपुर में विजय साव और चाईबासा में विकास कुमार शर्मा बने नगर परिषद उपाध्यक्ष

कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन कई बार नाम भी अपनी अलग पहचान बना देता है. अंग्रेजी का अक्षर 'V' अक्सर विजय या जीत का प्रतीक माना जाता है और लोग इसे विक्ट्री साइन के रूप में भी दिखाते हैं. पश्चिम सिंहभूम जिले की दो नगर परिषदों के उपाध्यक्ष चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां 'V' अक्षर से शुरू होने वाले नामों ने जीत दर्ज की.

पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर नगर परिषद में हुए उपाध्यक्ष पद के चुनाव में जहां विजय साव ने जीत हासिल की. वहीं, चाईबासा नगर परिषद में हुए चुनाव में विकास कुमार शर्मा ने जीत हासिल कर उपाध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया.

चक्रधरपुर में विजय साव की बड़ी जीत
चक्रधरपुर नगर परिषद में उपाध्यक्ष पद के लिए दो प्रत्याशी विजय साव और पूजा गिरी चुनाव मैदान में थे. मतदान के बाद हुई मतगणना में विजय साव को कुल 23 में से 21 मत प्राप्त हुए, जबकि पूजा गिरी को 2 मत ही मिल सके. इस तरह विजय साव ने भारी मतों से जीत दर्ज कर उपाध्यक्ष पद अपने नाम कर लिया.

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चाईबासा में विक्की शर्मा बने उपाध्यक्ष
चाईबासा नगर परिषद के उपाध्यक्ष चुनाव में तीन प्रत्याशी मैदान में थे. मतगणना के बाद विक्की शर्मा को कुल 21 मत में से 11 मत मिले, जबकि डोमा मिंज को 4 मत और शीला रजक को 6 मत प्राप्त हुए. इस प्रकार विक्की शर्मा ने सबसे अधिक मत हासिल कर जीत दर्ज की और उन्हें उपाध्यक्ष घोषित किया गया.

दोनों नव निर्वाचित उपाध्यक्ष ने जनता की सेवा का दिया भरोसा
दोनों नगर परिषदों में जीत के बाद उपाध्यक्षों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली. इस दौरान उन्होंने जनता की सेवा को अपनी प्राथमिकता बताते हुए क्षेत्र के विकास के लिए काम करने का संकल्प व्यक्त किया.

एक तरह से देखा जाए तो जिले की दोनों नगर परिषदों में 'V' अक्षर से शुरू होने वाले नामों ने विजय का परचम लहराया. अब जनता को इन दोनों नवनिर्वाचित उपाध्यक्षों से काफी उम्मीदें हैं. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि वे अपने-अपने नगर क्षेत्र के विकास और जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरते हैं.

रिपोर्ट: आनंद प्रियदर्शी

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