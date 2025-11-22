Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3014266
Zee Bihar JharkhandJH West-Singhbhum

Jharkhand: टोटो के ऊपर पलटा लौह अयस्क से लदा डम्पर, तीन की दर्दनाक मौत

पश्चिम सिंहभूम के बॉर्डर में स्थिति सरायकेला जिले में एक आयरन ओर से लदा डम्पर टोटो के ऊपर जाकर पलट गया. इस हादसे में डम्पर से दबकर तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल बताए जा रहे हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 22, 2025, 03:51 PM IST

Trending Photos

Jharkhand: टोटो के ऊपर पलटा लौह अयस्क से लदा डम्पर, तीन की दर्दनाक मौत
Jharkhand: टोटो के ऊपर पलटा लौह अयस्क से लदा डम्पर, तीन की दर्दनाक मौत

Jharkhand News: पश्चिम सिंहभूम के बॉर्डर में स्थिति सरायकेला जिले में एक आयरन ओर से लदा डम्पर टोटो के ऊपर जाकर पलट गया. इस हादसे में डम्पर से दबकर तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल बताए जा रहे हैं. बता दें कि घटना सरायकेला जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के चालियामा स्थित रुंगटा प्लांट के 5 नंबर में हुई है. घटना को लेकर आई तस्वीरों ने झकझोर कर रख दिया है. 

यह भी पढ़ें: जलती चिता से पुलिस ने उठाया लड़की का शव, प्यार करने पर पिता ने कर दी थी हत्या

स्थानीय लोगों में आक्रोश
एक महिला के शरीर का आधा हिस्सा डम्पर में दबा हुआ है और आधा हिस्सा डम्पर से बाहर है. बताया जा रहा है कि चालियामा स्थित रुंगटा प्लांट के आसपास की सड़कें मौत की सड़कें बन चुकी हैं. यहां आए दिन रुंगटा प्लांट में आने जाने वाले भारी मालवाहक वाहन लोगों की जान ले रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद हादसों को कम करने के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले भी हो चुके हैं ऐसे हादसे
ये दर्दनाक घटना शनिवार (22 नवंबर) सुबह की है. घायलों को बाहर निकालने का काम जारी है. उन्हें इलाज के लिए चाईबासा स्थित सदर अस्पताल भेजा जा रहा है. आशंका है कि डंपर के नीचे और भी लोग दबे हो सकते हैं.  मिली जानकारी के अनुसार, रुंगटा माइंस का लौह अयस्क लेकर डंपर प्लांट में जा रहा था. तभी सुबह करीब 5.30 बजे ये हादसा हुआ. रुंगटा प्लांट के पास इस तरह के हादसे पहले भी हो चुके हैं.

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

JharkhandWest Singhbhum

Trending news

Sitamarhi News
Sitamarhi: प्रतिबंधित मीट ले जा रहे व्यक्ति को लोगों ने बनाया बंधक, जानें पूरा मामला
Bihar News
क्या होता है हाफ एनकाउंटर? बिहार में हो गया शुरू, जानें सबकुछ
Jharkhand news
झारखंड में सियासी बवाल! 'आपकी योजना आपके द्वार' पर BJP का तीखा तंज
patna news
धूल और धुएं पर 'वाटर अटैक'! पटना नगर निगम का वायु प्रदूषण से लड़ने का नया प्लान
Begusarai News
बेगूसराय में 'हाफ एनकाउंटर'! STF और पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, अपराधी को लगी गोली
patna news
Patna News: परिवार संग जन्मदिन मनाने घर लौट रहा युवक, बस की टक्कर से हुई मौत
Samrat Chaudhary
Exclusive: पुलिस से गृह मंत्री सम्राट चौधरी क्या पूछने वाले हैं? जानें वो 4 सवाल
Hazaribag news
Hazaribag News: 72 बच्चे जर्जर स्कूल भवन में जान जोखिम में डाल पढ़ाई करने को मजबूर
Jharkhand Assembly
शहीदों के त्याग को सलाम, झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस पर परिजनों को मिलेगा सम्मान
Deepak Prakash
Deepak Prakash: बिना चुनाव लड़े बने मंत्री दीपक प्रकाश के पास है कितनी दौलत?