Jharkhand: टोटो के ऊपर पलटा लौह अयस्क से लदा डम्पर, तीन की दर्दनाक मौत

Jharkhand News: पश्चिम सिंहभूम के बॉर्डर में स्थिति सरायकेला जिले में एक आयरन ओर से लदा डम्पर टोटो के ऊपर जाकर पलट गया. इस हादसे में डम्पर से दबकर तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल बताए जा रहे हैं. बता दें कि घटना सरायकेला जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के चालियामा स्थित रुंगटा प्लांट के 5 नंबर में हुई है. घटना को लेकर आई तस्वीरों ने झकझोर कर रख दिया है.

यह भी पढ़ें: जलती चिता से पुलिस ने उठाया लड़की का शव, प्यार करने पर पिता ने कर दी थी हत्या

स्थानीय लोगों में आक्रोश

एक महिला के शरीर का आधा हिस्सा डम्पर में दबा हुआ है और आधा हिस्सा डम्पर से बाहर है. बताया जा रहा है कि चालियामा स्थित रुंगटा प्लांट के आसपास की सड़कें मौत की सड़कें बन चुकी हैं. यहां आए दिन रुंगटा प्लांट में आने जाने वाले भारी मालवाहक वाहन लोगों की जान ले रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद हादसों को कम करने के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले भी हो चुके हैं ऐसे हादसे

ये दर्दनाक घटना शनिवार (22 नवंबर) सुबह की है. घायलों को बाहर निकालने का काम जारी है. उन्हें इलाज के लिए चाईबासा स्थित सदर अस्पताल भेजा जा रहा है. आशंका है कि डंपर के नीचे और भी लोग दबे हो सकते हैं. मिली जानकारी के अनुसार, रुंगटा माइंस का लौह अयस्क लेकर डंपर प्लांट में जा रहा था. तभी सुबह करीब 5.30 बजे ये हादसा हुआ. रुंगटा प्लांट के पास इस तरह के हादसे पहले भी हो चुके हैं.