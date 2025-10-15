Advertisement
भारत में इस जगह मिला 222000000 टन सोने का भंडार, हर भारतीय एक दिन में हो जाएगा अमीर!

Bihar gold discovery: भारत में सोने को लेकर बड़ी खोज हुई है, जहां बिहार ने सोने के भंडार के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के अनुसार, बिहार के जमुई जिले में 222.8 मिलियन टन का देश का सबसे बड़ा सोने का खजाना मिला है. वहीं इस लिस्ट में राजस्थान 125.9 मिलियन टन के साथ दूसरे नंबर पर है. यह खोज देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी बड़ी साबित हो सकती है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 15, 2025, 01:24 PM IST
Bihar gold reserve and Rajasthan gold mines: भारत को सदियों से 'सोने की चिड़िया' कहा जाता रहा है, और अब यह बात फिर सच साबित होती दिख रही है. एक बड़ी खबर सामने आई है कि बिहार में देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला है. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के मुताबिक, बिहार के जमुई जिले में जमीन के नीचे 222.8 मिलियन टन सोने का खजाना दबा हुआ है. यह मात्रा इतनी ज्यादा है कि पूरे देश के कुल सोने के भंडार का लगभग 44% हिस्सा अकेले बिहार में है. इस खोज से न सिर्फ बिहार, बल्कि राजस्थान और देश के अन्य राज्यों की खनिज संपदा पर भी ध्यान गया है. यह नई खोज भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आई है. 

बिहार में कहां मिला सोने का भंडार?
सोने की इस बड़ी खोज ने बिहार को देश में सोने के भंडार के मामले में सबसे ऊपर ला खड़ा किया है. GSI के आंकड़ों के अनुसार, बिहार 222.8 मिलियन टन सोने के भंडार के साथ देश में पहले नंबर पर है. यह विशाल भंडार बिहार के जमुई जिले के करमटिया, झाझा और सोनो जैसे इलाकों में होने का अनुमान है. वहीं इस खजाने की लिस्ट में दूसरे नंबर पर राजस्थान है, जिसने अपनी सोने की दौलत से सबको चौंका दिया है.

क्या गेम चेंजर साबित होगी ये खोज?
यह खोज बिहार के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है. बिहार एक ऐसा राज्य है जो आर्थिक रूप से अभी भी देश के बाकी राज्यों से पीछे है. अगर इस सोने की खुदाई और इस्तेमाल सही तरीके से हो पाता है, तो इससे राज्य की किस्मत बदल सकती है. राज्य सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व मिलेगा, जिससे विकास कार्यों को गति मिल सकेगी. साथ ही खनन शुरू होने से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और इलाके में व्यापार बढ़ेगा.

राजस्थान का सोने का खजाना
राजस्थान के पास करीब 125.9 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है. यह मात्रा इतनी बड़ी है कि बिहार के बाद पूरे देश में सबसे ज्यादा सोना राजस्थान की धरती में ही दबा हुआ है. राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का भुकिया-जगपुरा गोल्ड बेल्ट इस खजाने का प्रमुख केंद्र है. यह खोज दिखाती है कि राजस्थान सिर्फ रेत और किलों की भूमि नहीं है, बल्कि उसके नीचे भी एक बेशकीमती खजाना छिपा है.

कर्नाटक तीसरे स्थान पर
इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर कर्नाटक है, जिसके पास 103 मिलियन टन का भंडार है. पहले कर्नाटक को ही सोने के मामले में सबसे आगे माना जाता था, क्योंकि कोलार (KGF) और हट्टी जैसी प्रसिद्ध खदानें यहीं हैं. लेकिन भंडार की मात्रा के मामले में अब बिहार और राजस्थान उससे आगे निकल गए हैं.

खुदाई की अनुमति
बिहार के जमुई जिले में मिला विशाल भंडार राज्य के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है. बिहार सरकार ने इसकी खुदाई (खनन) की अनुमति दे दी है और जल्द ही इस पर काम शुरू होने की उम्मीद है. इसी तरह राजस्थान में भी बांसवाड़ा जैसे इलाकों में सोने की खुदाई से राज्य को बहुत बड़ा आर्थिक फायदा हो सकता है. खनन शुरू होने से दोनों राज्यों में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा और इलाके में विकास तेजी से होगा.

