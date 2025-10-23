बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर चुनाव लड़ रही भाजपा, तेजस्वी यादव पर सीएम फेस की मुहर लगा कांग्रेस ने दागा सवाल

Bihar Mahagathbandhan CM Face: बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है. पटना में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन के नेताओं ने एकजुटता का संदेश दिया है. दिल्ली से भेजे गए कांग्रेस के बिहार प्रभारी अशोक गहलोत ने सीएम फेस के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान किया. इतना ही नहीं, सारा सस्पेंस खत्म करते हुए डिप्टी सीएम का भी ऐलान कर दिया गया. गहलोत ने कहा कि मुकेश सहनी महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम का चेहरा होंगे. ऐसा करते हुए अशोक गहलोत ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हमने तो अपना सीएम चेहरा बता दिया अब आप बताइए कि भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है? आगे उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा असल में महाराष्ट्र मॉडल पर चुनाव लड़ रही है.

तेजस्वी यादव का बखान करते हुए गहलोत ने कहा कि नीतीश कुमार जी लंबे समय से सत्ता में रहे हैं, अब तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं. मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से, आप बताइए कि आपका नेता कौन है. इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, मेरी मांग है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यह बताइए. राजस्थान के पूर्व सीएम ने कहा कि मांग इसलिए है क्योंकि आपने देखा महाराष्ट्र में शिंदे (पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे) के साथ क्या हुआ. पहले कहा गया था कि शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे, बाद में सीएम बदल दिया. बिहार के संदर्भ में उन्होंने कहा कि शाह कहकर चले गए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे लेकिन महाराष्ट्र मॉडल तो रीपीट नहीं करेंगे? यह कहकर उन्होंने सनसनी मचा दी.

एक सीएम और डिप्टी सीएम कई

Add Zee News as a Preferred Source

गहलोत ने कहा, 'खरगे साहब, राहुल जी और तमाम हमारे साथी, इन सबकी राय लेकर हमने तय किया है कि इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हैं. वह एक नौजवान हैं. लंबा फ्यूचर है इनके पास. पब्लिक नौजवान का साथ देती है.' गहलोत ने यह भी इशारा किया है कि चुनाव बाद डिप्टी सीएम और भी बनाए जा सकते हैं.

मंच से गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का चुनाव जीतने का मॉडल लोगों को गुमराह करने का है. ये झूठे वादे करते हैं, विपक्ष पर झूठे आरोप लगाए गए.

#WATCH | Former Bihar Deputy CM and RJD leader Tejashwi Yadav announced as Mahagathbandhan's CM face for #BiharAssemblyElections

Senior Congress leader Ashok Gehlot says, "...All of us sitting here have decided that in these elections, we support Tejashwi Yadav as the CM… pic.twitter.com/ghAi0tSDMm — ANI (@ANI) October 23, 2025

गहलोत का शाह से सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि हाल ही में एक कार्यक्रम में शाह ने कहा था कि फिलहाल एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है. आगे सीएम फेस पर उन्होंने साफ कर दिया था कि यह चुनाव के बाद तय होगा. वैसे भी इस बार भाजपा और जेडीयू दोनों बराबर 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं. ऐसे में कई तरह के सस्पेंस और सवाल उठाए जा रहे हैं. आज कांग्रेस को मौका मिला तो राजनीति के 'जादूगर' ने पटना में बैठकर पूछ ही लिया.

बिहार के कांग्रेस प्रभारी अशोक गहलोत ने कहा कि यहां के लोग बदलाव चाहते हैं. सरकार की आलोचना करने वाले जेल में डाले जा रहे हैं.