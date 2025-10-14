Advertisement
एनडीए में शेरो-शायरी के दौर के बाद अब महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी

Bihar Mahagathbandhan News: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की पिक्चर साफ हो गई है लेकिन महागठबंधन में अटकलें और संशय बना हुआ है. तेजस्वी खेमा दोहे पढ़कर गांठ पड़ने का इशारा दे रहा है तो अंदरखाने RJD के 130 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की भी खबर आ रही है. इससे पहले भाजपा के साथी शायरी पढ़ रहे थे. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 14, 2025, 07:18 AM IST
रहिमन धागा प्रेम का, मत छोड़ो छिटकाय. टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परिजाय. हर अवसर के लिए प्रासंगिक... यह लाइन लिखकर लालू प्रसाद यादव के करीबी और आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने नए संकेत दे दिए हैं. हां, एनडीए में शेर-ओ शायरी के दौर के बाद महागठबंधन में अब दोहे सुनाए जा रहे हैं. बिहार की सियासी पिक्चर दिलचस्प मोड़ पर आ गई है. हर दिन नया सस्पेंस उभर रहा है. तेजस्वी खेमे की तरफ से यह ट्वीट ऐसे समय में आया है जब दिल्ली की एक अदालत ने लालू फैमिली को आईआरसीटीसी केस में झटका देते हुए भ्रष्टाचार को लेकर आरोप तय कर दिए. अब लालू, रबड़ी और तेजस्वी मुकदमे का सामना करेंगे. यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब बिहार में विधानसभा चुनाव घोषित हो गए हैं. एनडीए ने सीट शेयरिंग कर ली है लेकिन महागठबंधन में बंधन नहीं हो पा रहा है. 

आपको याद होगा कि एनडीए की सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा होने से पहले जीतन राम मांझी ने लिखा था- हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो, तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, HAM वही खुशी से खाएंगें,परिजन पे असी ना उठाएंगे. चिराग पासवान ने अपने पिता को याद करते हुए लिखा था- पापा हमेशा कहा करते थे - जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत. जीना है तो मरना सीखो, कदम-कदम पर लड़ना सीखो.

अब महागठबंधन में दोहे का दौर

रात 9 बजे के बाद जब से मनोज झा ने ट्वीट किया है, पटना से दिल्ली तक खलबली मची हुई है. लोग सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं कि एक तरफ भ्रष्टाचार में घिरने और दूसरी तरफ सीटों को लेकर सहमति न बन पाने की स्थिति में क्या कांग्रेस कोई दूसरा विकल्प सोच रही है? हाल के वर्षों में दोनों दल अलग-अलग चुनाव लड़ने पर नतीजे भी देख चुके हैं. ऐसे में क्या वे भाजपा की रणनीति का मुकाबला कर पाएंगे?

सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव सोमवार को दिल्ली में थे. उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे या राहुल गांधी से मिलना था लेकिन वे बिना मिले ही पटना लौट गए. और रात में मनोज झा ने रहिमन धागा... वाला ट्वीट कर दिया. कवि रहीम दास का यह प्रसिद्ध दोहा है. इसमें वह कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता बेहद नाजुक धागे की तरह होता है जिसे अचानक या गुस्से में तोड़ना नहीं चाहिए. अगर प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो उसे दोबारा जोड़ पाना काफी मुश्किल होता है. अगर किसी तरह इसे जोड़ भी दिया जाए तो उस टूटे हुए रिश्ते में गांठ पड़ जाती है मतलब पहले जैसा भरोसा और सहज स्थिति नहीं रह पाती है. अब लोग सोच रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर फंसे पेंच के बीच इस दोहे के मायने क्या हैं. 

RJD और कांग्रेस के बीच मसला क्या है?

पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और 19 ही जीत पाई थी. तेजस्वी सरकार नहीं बना पाए थे. आरजेडी चाहती है कि इस बार कांग्रेस कम सीटों पर लड़े और आरजेडी के लिए सरकार बनाने (अच्छी सीट मिलने पर) की एक संभावना बनी रहे. हालांकि कांग्रेस 70 से कम सीटों पर राजी नहीं हो रही. इसके बदले में उसकी शर्त है कि सीट फिर पसंद की होनी चाहिए. पिछले चुनाव को लेकर कांग्रेस का तर्क है कि उसे जो सीटें मिली थीं वे कमजोर थीं. 

आधी रात के बाद यह भी चर्चा

आधी रात के बाद से कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है. आरजेडी सबसे ज्यादा 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 61 सीटों के लिए मान गई है. मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को 16 सीटें मिलेंगी. बाकी लेफ्ट दलों को सीटें दी जाएंगी. हालांकि गांठ पड़ने वाले दोहे ने अलग ही रायता फैला दिया है. 

पढ़ें: BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे

पढ़ें: लोकसभा चुनाव में 'वोट चोरी' का मुद्दा उछाल रहे थे राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया

 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

bihar vidhan sabha chunav

bihar vidhan sabha chunav
