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DNA: काबिलियत नहीं धर्म देखकर हो रही थी पोस्टिंग... बिहार में 36 साल बाद हिंदू SHO ने कैसा तोड़ा तुष्टिकरण का चक्र?

Bihar Police SHO Posting: बिहार की राजधानी पटना में सालों बाद हिंदू थानेदार की भर्ती हुई है. यहां 36 साल से केवल मुस्लिम को ही थानाध्यक्ष बनाया जा रहा था, लेकिन अब साढ़े तीन दशक बाद यहां बड़ा बदलाव देखने को मिला है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 23, 2026, 11:30 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:30 PM IST
DNA: काबिलियत नहीं धर्म देखकर हो रही थी पोस्टिंग... बिहार में 36 साल बाद हिंदू SHO ने कैसा तोड़ा तुष्टिकरण का चक्र?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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