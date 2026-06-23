पीरबहोर थाने के पूर्व मुस्लिम थानाध्यक्ष जेड अहमद के मुताबिक उन्हें उनकी काबिलियत की वजह से इस थाने का प्रभार दिया गया, लेकिन यहां ये सवाल उठता है कि क्या बिहार में बीते 36 सालों में कोई भी काबिल हिंदू पुलिस अफसर नहीं हुआ, जो इस क्षेत्र को संभाल सके. इस सवाल के जवाब को जानने के लिए आपको साढ़े तीन दशक पहले के राजनीतिक परिवेश को समझना होगा. 1990 में जब बिहार में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में नई सरकार बनी थी. तब बिहार की राजनीति में M-Y यानी मुस्लिम-यादव समीकरण ने अपनी जड़ें जमाई थीं. इस राजनीतिक समीकरण को जमीन पर मजबूत करने के लिए प्रशासन का भी उसी हिसाब से बंटवारा किया गया. तुष्टिकरण की इस राजनीति में एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा खींच दी गई. पीरबहोर और फुलवारी शरीफ जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में थानाध्यक्ष की पोस्ट को मुस्लिम पुलिस अधिकारियों के लिए रिजर्व कर दिया गया. दानापुर और फतुहा जैसे इलाकों में, जहां यादव बहुल आबादी थी, वहां यादव जाति के पुलिस अफसरों को ही थानेदार बनाया जाता था.