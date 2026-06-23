Bihar Police Posting: बिहार की राजधानी पटना में 6 साल बाद हिंदू थानेदार आया है. यहां एक थाने में 36 साल से सिर्फ मुस्लिम को ही थानाध्यक्ष बनाया जाता था. यानी थानाध्यक्ष की कुर्सी को धर्म के नाम पर अघोषित तौर पर आरक्षित कर दिया गया था, लेकिन अब पटना के पीरबहोर थाने को साढ़े तीन दशक के बाद हिंदू थानाध्यक्ष मिला है.
राम कुमार सिंह को इस थाने का प्रभार दिया गया है. कहने को ये एक सामान्य तबादला है. एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन ये नियुक्ति. 36 साल पुराने उस अलिखित नियम का टूटना है, जिसे वोटबैंक की राजनीति ने जन्म दिया था.
पीरबहोर थाने के पूर्व मुस्लिम थानाध्यक्ष जेड अहमद के मुताबिक उन्हें उनकी काबिलियत की वजह से इस थाने का प्रभार दिया गया, लेकिन यहां ये सवाल उठता है कि क्या बिहार में बीते 36 सालों में कोई भी काबिल हिंदू पुलिस अफसर नहीं हुआ, जो इस क्षेत्र को संभाल सके. इस सवाल के जवाब को जानने के लिए आपको साढ़े तीन दशक पहले के राजनीतिक परिवेश को समझना होगा. 1990 में जब बिहार में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में नई सरकार बनी थी. तब बिहार की राजनीति में M-Y यानी मुस्लिम-यादव समीकरण ने अपनी जड़ें जमाई थीं. इस राजनीतिक समीकरण को जमीन पर मजबूत करने के लिए प्रशासन का भी उसी हिसाब से बंटवारा किया गया. तुष्टिकरण की इस राजनीति में एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा खींच दी गई. पीरबहोर और फुलवारी शरीफ जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में थानाध्यक्ष की पोस्ट को मुस्लिम पुलिस अधिकारियों के लिए रिजर्व कर दिया गया. दानापुर और फतुहा जैसे इलाकों में, जहां यादव बहुल आबादी थी, वहां यादव जाति के पुलिस अफसरों को ही थानेदार बनाया जाता था.
समय के साथ साथ पुलिस प्रशासन में इस अघोषित नियम को खत्म किया गया है, लेकिन साढ़े तीन दशक बाद पीरबहोर थाने में हिंदू SHO की एंट्री होते ही ये व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई है. ये फैसला बताता है कि पुलिस अधिकारी की पहचान उसके जाति या धर्म से नहीं होती है बल्कि उसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ उसकी खाकी वर्दी और कानून के लिए उठाई गई कसम से होती है, लेकिन बिहार में यही वर्दी आज एक बार फिर सवालों के घेरे में है और बड़ी बात ये है कि जिस मुहिम की हमने शुरुआत की थी. वो सफल होती दिख रही है.
'जी न्यूज' ने बिहार में भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे. हमने मांग की थी, सरेंडर के बाद भी भरत तिवारी का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों को सजा मिलनी चाहिए. सिर्फ निलंबन से काम नहीं चलेगा. जब तमाम न्यूज चैनल्स इस गंभीर विषय को उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, राजनीतिक दलों की जुबान नहीं खुल रही थी तब हमने इसे DNA में दिखाया. अभियान बनाया और अब इसका असर हुआ है. आज की नई जानकारी ये है कि आरोपी पुलिसवालों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. भरत तिवारी की मां के आवेदन पर FIR दर्ज की गई है. जगदीशपुर SDPO राजेश शर्मा, शाहपुर थानाध्यक्ष राजेश मालाकार समेत एनकाउंटर में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. अभी सिर्फ मामला दर्ज हुआ है, न्याय मिलना बाकी है.