DSP साहब SP के आवास पहुंचे थे. मीडिया आई तो DSP साहब नजर नहीं आए. SP साहब भी अपनी आलीशान कोठी का आराम छोड़कर धूप में नहीं निकले. हां, पारंपरिक पुलिसिया रौब जरूर नजर आया. जब कोई जवाब नहीं मिला तो कैमरा बंद कराने की कोशिश की गई. ये पहली बार नहीं हुआ है. कई बार आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी, जब खाकी ने मीडिया पर अपना जोर दिखाने की कोशिश की है. इसलिए बिहार पुलिस के इस बर्ताव पर कोई हैरानी नहीं होती. ये रिपोर्ट यूट्यूब पर सक्रिय श्रीकांत प्रत्युष ने की है. एक समय में वो 'जी न्यूज' के स्टार पत्रकार थे. उनकी रिपोर्टिंग में 'जी न्यूज' की दिलेरी वाला DNA आपको दिखा होगा.