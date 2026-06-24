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DNA: भरत तिवारी का इनकाउंटर करने वाली पुलिस कैमरा देखते ही क्यों हुई गायब? कटखरे में आई बिहार की खाकी

Bharat Tiwari Encounter Bihar: बिहार में पुलिस की ओर से भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर लोगों में अब क्रोध बढ़ता जा रहा है. इसको लेकर पंचायत बुलाई गई, जिसमें फैसला लिया गया कि जल्द आरोपी पुलिसकर्मियों को सजा नहीं देने पर आंदोलन किया जाएगा.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 24, 2026, 11:07 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:07 PM IST
DNA: भरत तिवारी का इनकाउंटर करने वाली पुलिस कैमरा देखते ही क्यों हुई गायब? कटखरे में आई बिहार की खाकी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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