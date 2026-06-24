Bharat Tiwari Encounter: बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर केस को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है. लोगों का आरोप है कि बिहार पुलिस ने फेक एनकाउंटर करके भरत तिवारी को मार डाला है. जनता भरत तिवारी के लिए इंसाफ मांग रही है. इंसाफ की इसी मांग को आगे बढ़ाने के लिए आज महापंचायत बुलाई गई थी.
पंचायत में सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि राजनीतिक दलों से लेकर सामाजिक संगठनों से जुड़े किरदार भी शामिल हुए. भीड़ में इन चेहरों की मौजूदगी बता रही थी कि बिहार पुलिस की कथित संवेदनहीनता से जनता में काफी नाराजगी है. महापंचायत में ये फैसला लिया गया है, अगर जल्द आरोपी पुलिसकर्मियों को सजा नहीं दी गई तो आंदोलन किया जाएगा.
शाहपुर थाने के निलंबित दारोगा राजेश मालाकार ने अगर-मगर करते हुए ये बताया कि भरत पर गोली सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में चलाई गई थी. अगर बिहार पुलिस इतनी पाक साफ है तो मीडिया के कैमरे से भागने की क्या जरूरत है. देशभर में वायरल हो चुकी इस रिपोर्टिंग के अगले हिस्से में बिहार पुलिस के अधिकारियों से भी सवाल पूछे गए. आप भी देखिए, कैसे मीडिया का कैमरा और माइक देखते ही सबको हुक्म देने वाले अधिकारी सामने आने से भी कतराने लगे.
DSP साहब SP के आवास पहुंचे थे. मीडिया आई तो DSP साहब नजर नहीं आए. SP साहब भी अपनी आलीशान कोठी का आराम छोड़कर धूप में नहीं निकले. हां, पारंपरिक पुलिसिया रौब जरूर नजर आया. जब कोई जवाब नहीं मिला तो कैमरा बंद कराने की कोशिश की गई. ये पहली बार नहीं हुआ है. कई बार आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी, जब खाकी ने मीडिया पर अपना जोर दिखाने की कोशिश की है. इसलिए बिहार पुलिस के इस बर्ताव पर कोई हैरानी नहीं होती. ये रिपोर्ट यूट्यूब पर सक्रिय श्रीकांत प्रत्युष ने की है. एक समय में वो 'जी न्यूज' के स्टार पत्रकार थे. उनकी रिपोर्टिंग में 'जी न्यूज' की दिलेरी वाला DNA आपको दिखा होगा.