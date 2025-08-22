DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी; किस ओर करवट बैठेगी राजनीति
DNA Analysis: देश की राजनीति में लगातार नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा है.कल बिहार की चर्चा इसलिए हो रही थी क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मजहबी टोपी पहनने से इंकार कर दिया और आज बिहार की चर्चा दो वजहों से है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 22, 2025, 11:45 PM IST
DNA Analysis: DNA में विश्लेषण की शुरुआत आज हम राहुल गांधी के मस्जिद दौरे से करेंगे. बीते दो दिनों से बिहार, देश की राजनीति में लगातार नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा है.कल बिहार की चर्चा इसलिए हो रही थी क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मजहबी टोपी पहनने से इंकार कर दिया और आज बिहार की चर्चा दो वजहों से है. पहली वजह रही, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का आज यानी जुमे के दिन मस्जिद जाना और दूसरी वजह, गयाजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी यात्रा रही. तो पहले राहुल गांधी की इस तस्वीर को डीकोड करते हैं. जिसे उनके विरोधी, चुनावी जुमे से जोड़ रहे हैं. 

अब आप इस कमरे को देखिए कमरे में 9 लोग मौजूद हैं. इनकी जानकारी हम देंगे लेकिन पहले माहौल को समझते हैं. दो अलमारियों में किताबें हैं. जमीन पर बैठने के लिए शानदार कालीन है. एक तरफ राहुल गांधी और दूसरे नेता बैठे हैं. सामने एक मौलाना साहब हैं. और दूसरी तरफ इस्लामिक टोपी पहने तीन लोग हैं. यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी जहां बैठे हैं वो जगह बिहार में मुसलमानों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था खानकाह रहमानी है. मित्रों याद रखिएगा हर जगह का महत्व होता है और राजनीति में तो खासतौर पर हर स्थान का विशेष महत्व होता हैं. कहां जाना है, कहां दिखना है. ये सब राजनीति में बहुत मायने रखते हैं. राहुल की इन तस्वीरों के जरिए हम सब इस मतलब को भी समझने की कोशिश करेंगे. लेकिन पहले आपका परिचय इस फोटो में मौजूद लोगों से करा देते हैं.

इस तस्वीर में बीच में बैठे हैं खानकाह रहमानी के प्रमुख मौलाना अहमद वली फैजल. मौलाना साहब के दाई तरफ सफेद टोपी लगाए राहुल गांधी बैठे हैं. वैसे ये टोपी वैसी टोपी नहीं है, जिससे नीतीश कुमार ने कल दूरी बना ली थी, तेजस्वी यादव, सीपीआई एमएल के प्रमुख दीपांकर भट्टाचार्य और वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी भी राहुल के साथ पहुंचे थे. यानी बिहार में विपक्षी गठबंधन के दिग्गज नेता. मुलाकात वाली इस तस्वीर में मौजूद हैं. मित्रों जैसा कि हमने आपको पहले बताया, हर स्थान का महत्व होता है. राहुल गांधी और बिहार के इस महत्व को समझने के लिए खानकाह रहमानी के इतिहास की भी छोटी सी जानकारी आपसे शेयर करना जरूरी है. खानकाह रहमानी की स्थापना वर्ष 1901 में मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी ने की थी. संस्था का उद्देश्य सामाजिक सुधार था. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खानकाह ने अपनी तरह से स्वतंत्रता सेनानियों की मदद की, महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद और डॉ राजेंद्र प्रसाद जैसे स्वतंत्रता सेनानी यहां आए और रुके.

खानकाह ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. आज ये संस्था इस्लामिक शिक्षा के साथ ही कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, बीएड जैसे कोर्स भी कराती है. सुपर 30 की तर्ज पर ये संस्था रहमानी-30 प्रोग्राम भी चलाती है. खानकाह रहमानी को धर्म और शिक्षा का बड़ा केंद्र माना जाता है. बिहार के मुसलमानों में इस संस्था का मजबूत असर है. यहां हम आपको इतिहास के पन्नों से एक तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे. आज राहुल गांधी जिस खानकाह रहमानी में पहुंचे थे वहीं 1985 में राजीव गांधी भी पहुंचे थे. यानी 40 साल बाद इतिहास ने फिर खुद को दोहराया है. यहां हम आपको याद दिलाना चाहेंगे की बिहार में करीब 18 फीसदी मुस्लिम आबादी है और विधानसभा की 45 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है. यहां हम आपको बिहार में मुस्लिम वोटिंग पैटर्न से जुड़ा एक आंकड़ा भी शेयर करना चाहते हैं.

2024 लोकसभा चुनाव में जेडीयू गठबंधन को 12% और इंडिया गठबंधन को 87% मुस्लिम वोट मिला, 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू गठबंधन को 5% और आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन को 76% मुस्लिम वोट मिला था, 2019 लोकसभा चुनाव में जेडीयू गठबंधन को 6% और आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन को 80% मुस्लिम वोट मिला था. यानी बिहार में मुस्लिम वोटर एकमुश्त आरजेडी कांग्रेस के साथ रहा है. कुछ वोट नीतीश कुमार वाली जेडीयू को मिलता रहा है. मित्रों आप इन आंकड़ों को याद रखिएगा. क्योंकि इन आंकड़ों का कनेक्शन भी मस्जिद और टोपी वाली वाली तस्वीरों से है. मित्रों राजनीति में सिर्फ स्थान का ही नहीं टाइमिंग का भी बहुत महत्व होता है. खानकाह रहमानी मस्जिद से आज राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं की जो तस्वीर आई है, उसकी टाइमिंग पर भी गौर किजिएगा. इस तस्वीर से 20 घंटे पहले एक और तस्वीर आई थी. 

 

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इस्लामिक टोपी पहनने से इनकार कर दिया था. 20 घंटे बाद पटना से 170 किलोमीटर दूर राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेता खानकाह रहमानी में दिखते हैं. अब सोचिए कभी टीका और टोपी, दोनों को जरूरी बतानेवाले नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया और उसके ठीक 20 घंटे बाद राहुल गांधी खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंच जाते हैं. तो क्या नीतीश का टोपी पहनने से इनकार करना और राहुल का खानकाह रहमानी पहुंचने का वोट से कनेक्शन है. क्या राहुल का मस्जिद दौरा पहले से तय था या अचानक तय हुआ था? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि खानकाह रहमानी में राहुल का दौरा पहले से तय था.

मित्रों हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि दो दिन पहले राहुल गांधी गयाजी में थे. गयाजी में राहुल गांधी को वजीरगंज के पुनावा हनुमान मंदिर जाना था. लोग राहुल गांधी का इंतजार करते रहे लेकिन वो हनुमान मंदिर नहीं पहुंचे लेकिन आज राहुल गांधी मस्जिद जरूर पहुंच गए. मित्रों राहुल गांधी को आज मुंगेर के ही घोगऱट में बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण  करना था. इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी. प्रतिमा और शिलापट्ट को सजाया गया था लेकिन राहुल गांधी नहीं आए, इससे लोग नाराज हो गए, हंगामा हुआ हालांकि यहां पप्पू यादव सुग्रीव की भूमिका में दिखे. उन्होंने नाराज लोगों को समझाया और बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया, इसे लेकर भी राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं.

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल जाने से पहले बिहार में थे. गयाजी में उन्होंने आज की पहली रैली की, अब ये सवाल आपके मन में भी होगा कि क्या ये संयोग था कि पीएम और राहुल गांधी एक ही दिन बिहार में थे और राहुल जब एक मुस्लिम धर्मस्थल में पहुंचे थे तो पीएम मोदी सनातन के पवित्र नगर गयाजी में थे. मित्रों हमने पहले ही कहा था कि हर स्थान का महत्व होता है. गयाजी का भी विशेष महत्व है. गयाजी में सनातन धर्मी अपने पितरों का पिंडदान करते हैं. मान्यता है कि जिस व्यक्ति का पिंडदान गयाजी में होता है उसकी आत्मा को निश्चित तौर पर मोक्ष मिलता है. विष्णु पुराण में कहा गया है कि गयाजी में पिंडदान से पितरों को संसार से मुक्ति मिलती है. गरुण पुराण के मुताबिक गयाजी जाने के लिए घर से गया जी की ओर बढ़ते हुए कदम पितरों के लिए स्वर्ग की ओर जाने की सीढ़ी बनाते हैं.

पीएम मोदी आज सनातन के इस पवित्र शहर में पहुंचे थे. कर्म ही पूजा है की तर्ज पर पीएम मोदी ने गयाजी से बिहार को 13 हजार करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी. मगध यूनिवर्सिटी के कैंपस में पीएम मोदी ने 34 मिनट तक लोगों को संबोधित किया. 'पहले जेल में बैठकर लोग फाइलों पर साइन करते थे. हम ऐसा बिल लेकर आए हैं, जिसके दायरे में PM भी है, गिरफ्तारी होते ही पद जाएगा, 'पहले बिहार में शाम को कहीं आना-जाना मुश्किल था, गयाजी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे. न शिक्षा थी, न रोजगार था, बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने पलायन के लिए मजबूर किया, घुसपैठ, भ्रष्टाचार, रोजगार, कानून-व्यवस्था पीएम के भाषण का मर्म वाक्य यही है. यानी सनातन के पवित्र धाम से पीएम का फोकस कर्मयोग पर था. उनके भाषण के केंद्र में सरकार का कामकाज और विकास था. 

मित्रो हम फिर वहीं लौटते हैं जहां से हमने विश्लेषण की शुरुआत की थी. गयाजी में पीएम मोदी और मस्जिद परिसर में राहुल गांधी. एक ही दिन. करीब-करीब एक ही समय 194 किलोमीटर की दूरी. ये तो तय है कि दोनों नेताओं के कार्यक्रम पहले से ही तय था. अब इन दो तस्वीरों का क्या संदेश है और इन तस्वीरों से किसे क्या संदेश लेना चाहिए इसे समझने में हमें गोस्वामी तुलसीदास जी के एक दोहे की मदद लेनी होगी. गोस्वामी जी ने रामचरित मानस के बालखंड में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी. यानी इन तस्वीरों को देखकर राजनीतिक शास्त्र के जानकार कह सकते है दो नेता अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं. समाजशास्त्र के जानकार कह सकते हैं कि दो अलग-अलग समाज के साथ दो बड़े नेता खड़े दिख रहे हैं. और वोटशास्त्र के जानकार कह सकते हैं कि खास वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है. यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि वोटशास्त्र कोई औपचारिक शास्त्र नहीं है. लेकिन राजनीति में यही पहला और महत्वपूर्ण शास्त्र है. बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं इसलिए बिहार की हर राजनीतिक घटना को इसी शास्त्र के नजरिए से देखा जा रहा है.

राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, विपक्षी पार्टियां बिहार में एस आई आर यानी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को बड़ा मुद्दा भी बना रही हैं, एस आई आर के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आज राजनीतिक दलों को फटकार लगाई. कोर्ट ने हैरानी जताई कि बिहार में 12 राजनीतिक पार्टियों के 1 लाख 60 हज़ार बूथ लेवल एजेंट हैं लेकिन अब तक चुनाव आयोग के सामने सिर्फ दो लोगों ने ही आपत्ति लिखित तौर पर दर्ज कराई गई है. कोर्ट ने कहा कि अगर हर बूथ लेवल एजेंट रोज 10 नाम भी वेरिफाई करे तो एक दिन में 16 लाख नाम वेरिफाई हो जाएंगे. कोर्ट ने आपत्ति जमा करवाने की अंतिम तारीख 1 सितंबर से आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया. 

सुप्रीम कोर्ट ने SIR की प्रकिया में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बिहार की सभी 12 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों को पक्षकार बनाया है. कोर्ट ने राजनीतिक दलों से कहा है कि वो 8 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर बताएं कि उन्होंने कितने लोगों की मदद की है. मित्रों समझिए, एसआईआर को मुद्दा तो बनाया जा रहा है लेकिन जमीन पर समाधान की कोई कोशिश नहीं हो रही है. जो नेता सवाल उठा रहे हैं वो भी औपचारिक तौर पर शिकायत नहीं कर रहे हैं. इसलिए कोर्ट ने आज राजनीतिक दलों की खिंचाई की. आज कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वोटर लिस्ट से जिन लोगों का नाम हटाया गया है उन्हें नाम जुड़वाने के लिए फिजिकल के अलावा ऑनलाइन आवेदन की अनुमति भी दी जाए. कोर्ट ने आधार कार्ड समेत फॉर्म 6 में दिए गए 11 दस्तावेज में से कोई भी दस्तावेज जमा करने का निर्देश भी दिया. यानी अब लोग सिर्फ आधार कार्ड के साथ भी अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन कर सकते है.

मित्रो सोचिए, एस आई आर को लेकर दिल्ली से पटना तक हंगामा हो रहा है. लेकिन कोर्ट भी नाराज है कि राजनीतिक दल लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं. अगर सचमुच राजनीतिक दलों को अपने वोटर्स की चिंता होती तो वो जमीन पर परेशान लोगों की मदद करते. एस आई आर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और पक्षकार बनाए जाने के बाद उम्मीद है कि पार्टियां उन लोगों की मदद करेंगी जिनके नाम बिहार में वोटर लिस्ट से गायब हो गए हैं. मित्रों बिहार में SIR के साथ ही राहुल गांधी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के विरोध को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. अब आरएसएस को लेकर राहुल गांधी का संकट उन्हीं की पार्टी के एक ऐसे नेता ने बढ़ा दिया है. जिसे कांग्रेस हाईकमान ने डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बिठाया. पहले आप सुनिए कांग्रेस के संकटमोचक कहे जानेवाले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी के शिवकुमार ने कर्नाटक विधानसभा में क्या कहा डी के शिवकुमार को गांधी परिवार का करीबी माना जाता है. जब कभी कांग्रेस पर आफत आती है तो हाईकमान को भी शिवकुमार याद आते हैं. अब सोचिए राहुल गांधी आरएसएस पर तमाम आरोप लगाते हैं लेकिन उन्हीं की पार्टी का दिग्गज नेता विधानसभा में आरएसएस की शाखाओं में की जाने वाली प्रार्थना की पंक्तियां गाता है. इतना ही नहीं बाद में डीके शिवकुमार ने आरएसएस की प्रशंसा भी की.

हालांकि बाद में डीके शिवकुमार ने सफाई भी दी. उन्होंने कहा कि मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं . मित्रो लेकिन अब धर्मसंकट राहुल गांधी ने साथ हैं. राहुल गांधी आरएसएस की विचारधारा से लड़ने की बात कहते हैं. लेकिन डी के शिवकुमार आरएसएस के कामकाज की प्रशंसा कर रहे हैं. अब राहुल गांधी क्या करेंगे.आरएसएस से रिश्ते को लेकर संकट सिर्फ कर्नाटक और कांग्रेस में ही नहीं है. ये संकट महाराष्ट्र में भी दिख रहा है. राज्यसभा सांसद और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार एक कार्यक्रम में शामिल हुईं. आरएसएस की महिला शाखा ‘राष्ट्र सेविका समिति’ की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने किया था. 

कंगना रनौत ने कार्यक्रम की तस्वीरें पोस्ट की तो महाराष्ट्र में सियासी सवाल शुरू हो गए. शरद पवार के गुट वाली एनसीपी के विधायक और अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने सुनेत्रा पवार के आरएसएस से जुड़ी संस्था के कार्यक्रम में शामिल होने पर सवाल उठाए. इस मुद्दे पर जब अजित पवार से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा मैं अपनी पत्नी से पूछूंगा कि वह कहां गई थीं. वहीं सुनेत्रा पवार ने कहा कि मेरी उपस्थिति को राजनीतिक नजरिए से न देखें. समाज में महिलाओं के काम को समझना और उन्हें प्रोत्साहन देना ही मेरा उद्देश्य रहा है. मित्रों आज रोहित पवार को ये जरूर जानना चाहिए की उनकी पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार कई बार आरएसएस की प्रशंसा कर चुके हैं. इसी साल 10 जनवरी को मुंबई में हुए एक कार्यक्रम में शरद पवार ने कहा था कि आरएसएस के कार्यकर्ता संगठन की विचारधारा के प्रति गहरी निष्ठा रखते हैं. शरद पवार पहले भी कह चुके हैं कि आरएसएस को पूरी तरह नकारना गलत है, समाज पर उनके असर को समझना होगा.

;