Bihar News: बिहार का धनकुबेर इंजीनियर! छापेमारी में मिला 3.6 करोड़ से ज्यादा कैश

Vigilance Raid: पटना में सरकारी इंजीनियर संजय कुमार राय के घर छापेमारी में 3.6 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश मिला है. वहीं गहने और दस्तावेज भी बरामद की गई है. इंजीनियर की पोस्टिंग किशनगंज में है. निगरानी विभाग ने छापेमारी की है, जिसमें इनकी काली कमाई और अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति का खुलासा हुआ. निगरानी विभाग के डीएसपी अरुण कुमार पासवान के नेतृत्व में ये छापेमारी चल रही है. पटना और अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है.

ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी

जानकारी के मुताबिक, पटना में ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर संजय कुमार राय के यहां निगरानी (vigilance) टीम ने छापा मारा. ग्रामीण कार्य विभाग के घूसखोर इंजीनियर के घर से 3 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश बरामद हुआ. भ्रष्ट इंजीनियर के राजधानी पटना और अन्य ठिकानों पर छापेमारी चल रही है. कैश के अलावा गहने और जमीन के डाक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं.

#WATCH | Bihar: Cash counting is underway at the residence of Sanjay Kumar Rai, Executive Engineer of the Kishanganj Division of Rural Works Department in Patna.

Vigilance department has conducted raids at 3-4 premises of Sanjay Kumar Rai in Bihar pic.twitter.com/RwW04tNs4I

— ANI (@ANI) August 27, 2022