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जरूरी नंबर नहीं था, फिर बिहार में एनडीए ने राज्यसभा की पांचवीं सीट कैसे झटक ली? इनसाइड स्टोरी

NDA Rajya Sabha Election Bihar: बिहार में विपक्ष एक बार फिर बिखरा दिखा. राज्यसभा चुनाव में एक सीट जिताने के लिए अपनों ने ही खेला कर दिए और कांग्रेस-आरजेडी कुछ कर नहीं  पाए. गेम भी ऐसा कोई कुछ कह नहीं सकता. विधायक ही नहीं आए. पहले राउंड में जरूरी नंबर ही नहीं मिला, फिर जो हुआ एनडीए वही चाहता था. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 17, 2026, 07:09 AM IST
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जरूरी नंबर नहीं था, फिर बिहार में एनडीए ने राज्यसभा की पांचवीं सीट कैसे झटक ली? इनसाइड स्टोरी

बिहार, ओडिशा और हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने 9 सीटें जीती हैं. सबसे रोमांचक मुकाबला बिहार में देखने को मिला. एनडीए के चार उम्मीदवारों की जीत पक्की थी लेकिन महागठबंधन की आपसी कमजोरी के चलते भाजपा के गठबंधन ने सभी पांचों सीट झटक ली. चार विधायकों के लापता होने के चलते समीकरण खिसक गया. वैसे, चुनाव में एनडीए को पांचवीं सीट जीतने के लिए 41 वोट की जरूरत थी. मुकाबला भाजपा के शिवेश कुमार और आरजेडी कैंडिडेट अमरेंद्र धारी सिंह के बीच था. एनडीए के पास 38 ही वोट बचे थे फिर उसका कैंडिडेट कैसे जीत गया? इसके पीछे की कहानी दिलचस्प है. 

बिहार में खेला होने की वजह बने विपक्षी महागठबंधन के चार विधायक जो वोट डालने ही नहीं आए. एनडीए के सभी 202 विधायकों ने अपने वोट डाले जबकि महागठबंधन के सिर्फ 37 विधायकों ने वोट डाला. जीतने वाले पांच उम्मीदवारों में भाजपा के दो उम्मीदवार शामिल थे - राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश कुमार. जनता दल (यूनाइटेड) से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर जीते. एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव जीतकर राज्यसभा पहुंच गए हैं. विधानसभा सचिवालय के अनुसार नीतीश कुमार और नितिन नवीन को 44-44 वोट मिले, जबकि ठाकुर और कुशवाहा को 42-42 वोट मिले.

इन्होंने महागठबंधन को गच्चा दिया

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कांग्रेस के जिन छह विधायकों में से तीन ने वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया, वे थे मनोहर प्रसाद सिंह (मनिहारी), सुरेंद्र प्रसाद (वाल्मीकिनगर) और मनोज विश्वास (फारबिसगंज). इसके अलावा ढाका विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक फैसल रहमान ने वोट नहीं डाला. 

पांचवीं सीट कैसे जीता एनडीए?

असल में आखिरी समय में ओवैसी की पार्टी के पांच विधायक और बसपा के एक विधायक का समर्थन मिलने के बावजूद, RJD और कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने में नाकाम रहे. भाजपा के शिवेश राम को पहली पसंद के 30 वोट मिले, जबकि RJD के AD सिंह को 37 वोट मिले इसलिए दूसरी-पसंद के वोटों की गिनती करनी पड़ी. हां बिहार में एक सीट के लिए 41 वोट चाहिए था. 

दरअसल, जब किसी भी उम्मीदवार को जरूरी संख्या में वोट नहीं मिलते तो दूसरी पसंद के वोटों की गिनती जरूरी हो जाती है. दूसरी पसंद के वोटों की गिनती के बाद, शिवेश राम ने बड़े अंतर से जीत हासिल कर ली. 

पढ़ें: बंगाल में ओपिनियन पोल ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन, ममता बनर्जी को चुनाव जिताएगा 'कैप्सूल-7' ?

एनडीए के लिए यह चुनाव इसलिए भी अहम था क्योंकि तीन पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा पहुंचे हैं. जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार के अलावा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को भी ऊपरी सदन के लिए नामित किया गया. 

दूसरी पसंद वाला वोट क्या होता है?

राज्यसभा में 'सिंगल ट्रांसफरेबल वोट' (STV) के जरिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है. इसके तहत सिर्फ एक उम्मीदवार को वोट देने के बजाय, विधायक को एक बैलेट पेपर मिलता है जिस पर सभी उम्मीदवारों के नाम लिखे होते हैं. उन्हें अपनी पसंद के क्रम में उम्मीदवारों को रैंक करना होता है यानी पहली पसंद, दूसरी पसंद, वगैरह.

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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