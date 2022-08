Bihar: सुशील मोदी पर नीतीश का तीखा पटलवार, महागठबंधन टूटने के कयासों पर दिया ये जवाब

Nitish Targets Sushil Modi: बिहार में जेडीयू से गठबंधन टूटने के बाद से भाजपा राज्य की नई सरकार पर जमकर हमले कर रही है. भाजपा के कई नेता सीएम नीतीश कुमार पर जनत से छल करने का आरोप लगा चुके हैं. सुशील मोदी ने हाल ही में बयान दिया था कि बिहार में महागठबंधन जल्दी ही टूट जाएगा. अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशील मोदी के बयान का मजाक उड़ाते हुए पलटवार किया है. आइये आपको बताते हैं नीतीश कुमार ने किया कहा.

'महागठबंधन सरकार जल्द ही गिर जाएगी'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी के उस दावे का रविवार को उपहास उड़ाया कि नव गठित ‘महागठबंधन’ सरकार जल्द ही गिर जाएगी. पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कहते रहे हैं कि आंतरिक विरोधाभासों के कारण नया गठबंधन टूट जाएगा. जब कुमार से गोपालगंज में इस संबंध में सवाल पूछे गए तो उन्होंने इस पर ठहाका लगाते हुए कहा, ‘कृपया सुशील जी से कहें कि वह अपनी मनोकामना जल्द पूरी करने का प्रयास करें.’

#WATCH | Tell Sushil Modi to do it (topple state govt) so that he gets a place (in Centre). Now that he's saying something (against me) every day, the people in Centre will be happy & give him a place: Bihar CM Nitish Kumar on Sushil Modi's remarks that JDU+RJD govt will collapse pic.twitter.com/v1kZG6P5bO

— ANI (@ANI) August 28, 2022