देश

'टीपू' के साइकिल वाले दांव को लालू ने बिहार में खेला, कांग्रेस के पैंतरे से तेजस्‍वी को आया पसीना

Bihar Mahagathbandhan Seats: बिहार में वोटिंग नजदीक आने के साथ ही सरगर्मी बढ़ती जा रही है. दांव-पेंच भी शुरू हो गए हैं. लालू यादव ने कांग्रेस पर प्रेशर बनाने के लिए अपने मन से सिंबल देना शुरू कर दिया. कुछ ऐसा ही यूपी में हुआ था लेकिन तेजस्वी से राहुल ने ऐसा विरोध जताया कि लालू का 'टीपू दांव' फेल हो गया

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 14, 2025, 02:11 PM IST
बिहार में एक साथ कई प्रयोग हो रहे हैं. महागठबंधन खेमे में सीटों के बंटवारे को लेकर हो रही देरी एनडीए को मौका दे रही है. खबर है कि अंदरखाने एनडीए का कुनबा बढ़ाने की तैयारी है. आरजेडी-कांग्रेस के खेमे से चिराग के चाचा या मुकेश सहनी को इस पार खींचने की कोशिशें हो रही हैं. इसके लिए जेडीयू को छोड़ बाकी पार्टियां अपनी सीटें देने को तैयार हैं. इधर, पटना में बैठकर लालू प्रसाद यादव ने 'टीपू' वाला दांव चल दिया. बिना सीट शेयरिंग के वे उम्मीदवारों को सिंबल बांटने लगे. तस्वीरें आने लगीं तो हलचल बढ़ गई. कांग्रेस हैरान थी. दिल्ली में तेजस्वी यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं मिला. बताते हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने स्पष्ट मैसेज दिया कि एकतरफ सिंबल बांटना और दूसरी तरफ समझौता ठीक नहीं है. 

दरअसल, लालू से पहले यह प्रयोग अखिलेश यादव (उपनाम- टीपू) ने पिछले साल यूपी में किया था. तब अखिलेश कांग्रेस की सीटों से नेता उतारने लगे थे. हालांकि बिहार में कांग्रेस की अहमियत को समझते हुए तेजस्वी यादव ने रातोंरात हालात पर काबू पा लिया. दिल्ली से आते ही आधी रात उन्होंने सिंबल पाए नेताओं को तलब कर फॉर्म भी वापस ले लिया. 

तेजस्वी ने रोका 'टीपू ' दांव

बताते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत लालू यादव ने कई प्रमुख सीटों से उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए थे. आधी रात के बाद सीन बदला और तेजस्वी ने सबसे सिंबल वापस ले लिया. कांग्रेस नेताओं ने तेजस्वी से आपत्ति जताई कि अभी सीटों का फैसला हुआ नहीं है, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है और ऐसे में एकतरफा घोषणा ठीक नहीं है. 2024 में यूपी में अखिलेश यादव (उपनाम टीपू) के सामने कांग्रेस कमजोर थी क्योंकि उसे पीएम की कुर्सी यानी येन-केन प्रकारेण सरकार बनाने का लक्ष्य पूरा करना था. तब सीट शेयरिंग में देरी से अखिलेश नाराज हो गए थे. उन्होंने मैसेज दिया कि अब वह इंतजार नहीं करेंगे. इससे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी. 

पढ़ें: बिहार में भाजपा ने कैसे परखी 'हनुमान' की ताकत? 2005 की कहानी से जुड़े हैं 29 सीटों के तार

बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस से ज्यादा तेजस्वी यादव के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है. तेजस्वी को अपना राजनीतिक करियर सुरक्षित करने के लिए सीएम की कुर्सी हासिल करनी होगी. ऐसे में तेजस्वी ने पिता के फैसले पलट दिए. भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच जिस तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी लालू परिवार के साथ खड़े हैं, वो हर लिहाज से तेजस्वी के पक्ष में जाता है. तेजस्वी कभी नहीं चाहेंगे कि उनके एक फैसले से महागठबंधन कमजोर हो.

एनडीए में क्या चल रहा?

14 अक्टूबर की सुबह NDA में हलचल की खबर के साथ हुई. तमाम मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि सीट शेयरिंग फिर से हो सकती है. बहुत ज्यादा नहीं, इसमें थोड़ा बदलाव होगा. दरअसल, भाजपा की नजर विपक्षी खेमे के एक पुराने साथी के दांव पर है. अगर सब कुछ सही रहा तो नए दल के आगमन के बाद नए सिरे से सीटों का बंटवारा होगा. नए सहयोगी के लिए NDA में 6 से 8 सीटों की जरूरत होगी. जेडीयू अपनी सीटें कम करने से मना कर चुकी है तो बीजेपी और लोजपा - रामविलास के हिस्से की सीटों में कटौती की जा सकती है.

पढ़ें: एनडीए में शेरो-शायरी के दौर के बाद अब महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं.

bihar vidhan sabha chunav

