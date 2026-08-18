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छात्र प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार और दिल्ली पुलिस के दो हलफनामे, किसने मानी AK-47 चलाने की बात?

Bihar Students Protests: बिहार के सिवान में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के दौरान एके-47 के इस्तेमाल को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने भी जंतर-मंतर प्रदर्शन के मामले में सबसे बड़ी अदालत में हलफनामा दाखिल किया. जानें, दोनों हलफनामों में क्या लिखा है.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 18, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:48 PM IST
छात्र प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार और दिल्ली पुलिस के दो हलफनामे, किसने मानी AK-47 चलाने की बात?

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Rachit Kumar

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रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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