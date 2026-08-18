/छात्र प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार और दिल्ली पुलिस के दो हलफनामे, किसने मानी AK-47 चलाने की बात?

Jantar-Mantar Protests: जंतर-मंतर और बिहार में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिसिया एक्शन को लेकर दो अलग-अलग हलफनामे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए. सम्राट चौधरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि NEET-UG पेपर लीक के विरोध-प्रदर्शन के दौरान भीड़ में 'फंसने' के बाद बिहार पुलिस के एक कॉन्स्टेबल ने AK-47 से हवा में चार राउंड गोलियां चलाईं. हालांकि, सरकार ने इस बात से इनकार किया कि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया. बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा, 'AK-47 की गोलियों से कोई घायल नहीं हुआ.' सरकार ने कहा कि कई हिस्सों में प्रदर्शन हिंसक हो गए थे, जिसमें प्रशासनिक, पुलिस और प्रदर्शनकारियों को चोटें आईं.
सरकार ने अपने हलफनामे में कहा, 'प्रदर्शन को लेकर 22 से 25 जुलाई के दौरान 69 एफआईआर दर्ज की गई थीं. 500 लोगों को अरेस्ट किया गया. करीब 222 ऐसे प्रदर्शनकारी भी मिले, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था. उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया है. बिहार सरकार ने कहा कि कई प्रदर्शनकारी 18 साल से कम उम्र के थे. उनका भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था. लिहाजा उनसे एक साधारण बॉन्ड भरवाकर जाने दिया गया.'
गौरतलब है कि बिहार के सिवान में एक कॉन्स्टेबल जब भीड़ में फंस गया था, तब उसने हवा में 4 राउंड फायर किए थे. इस घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली थी. इस घटना के बाद कॉन्स्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है.
दूसरी ओर, जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि 20 जुलाई को संसद की ओर प्रस्तावित मार्च गैरकानूनी था. पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान भीड़ के हिंसक और अनियंत्रित होने के बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से बल का इस्तेमाल किया गया.
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सचिन शर्मा की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि पुलिस ने उपलब्ध और वैध तरीकों के तहत स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की. पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने कई स्तर की बैरिकेडिंग तोड़कर संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की. इसके बाद स्थिति शांतिपूर्ण रही और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा.
दिल्ली पुलिस के अनुसार, 20 जुलाई को जंतर-मंतर और उसके आसपास के इलाके में 30 हजार से अधिक प्रदर्शनकारी मौजूद थे. करीब तीन किलोमीटर के क्षेत्र में फैली इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगभग पांच हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी. पुलिस ने अपने जवाब में भीड़ के आकार और सुरक्षा व्यवस्था का भी जिक्र किया है.
यह हलफनामा उन याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया गया है, जिनमें छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस ज्यादती की कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, यह जवाब इस मामले से जुड़ी चार याचिकाओं में साझा जवाब के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा.
पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा है कि प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने की कार्रवाई अचानक नहीं की गई बल्कि हालात बिगड़ने के बाद चरणबद्ध तरीके से कदम उठाए गए. पुलिस का कहना है कि भीड़ के बैरिकेडिंग पार करने और संसद की ओर बढ़ने के प्रयास के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी हो गया था.