Bihar News: बिहार में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने 8 लोगों को रौंदा; PM मोदी ने जताया शोक

Road Accident In Vaishali: तमाम कोशिश के बाद भी आए दिन सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. रविवार के दिन बिहार के वैशाली जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई. वहां पर सुल्तानपुर 28 टोला के नजदीक एक ट्रक ने कई लोगों को रौंद डाला. इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है. मरने वालों में 6 बच्चे भी शामिल है जबकि कई लोग घायल हो गए हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. इस घटना में 10 ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं. कई लोगों की हालात अब भी नाजुक बनी हुई है. बताया जा रहा है कि लोग सड़क के किनारे पूजा कर रहे थे कि एक ट्रक ने सभी को रौंद डाला. टक्कर के बाद ट्रक बेकाबू हो गई और सड़क किनारे जा टकराई.

प्रधानमंत्री ने जताया शोक

प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर शोक जताया है और घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की है. पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि बिहार के वैशाली में हुआ हादसा दुखद है. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है. घायल जल्द स्वस्थ हों. प्रधानमंत्री ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपये मुआवजा राशि देने की घोषणा की है. इसके साथ घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे.

The accident in Vaishali, Bihar is saddening. Condolences to the bereaved families. May the injured recover soon. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi

